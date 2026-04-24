Napoli Hajar Cremonese 4-0, Asa Juara Liga Italia Terbuka Lebar

Napoli meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Cremonese dalam lanjutan Liga Italia Serie A, memperkecil jarak dengan Inter Milan di puncak klasemen. Gol-gol dicetak oleh McTominay, De Bruyne, Santos, dan gol bunuh diri Terracciano.

Napoli berhasil meraih kemenangan telak 4-0 atas Cremonese dalam pertandingan Liga Italia Serie A yang digelar di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, pada Jumat (24/4/2026) waktu setempat, atau Sabtu dini hari WIB.

Kemenangan ini sangat penting bagi Napoli dalam upaya mereka mengejar Inter Milan di puncak klasemen sementara. Gol-gol kemenangan Napoli dicetak oleh Scott McTominay, Kevin De Bruyne, dan Alisson Santos, sementara satu gol tambahan hadir melalui gol bunuh diri pemain Cremonese, Filippo Terracciano. Pertandingan ini menunjukkan dominasi Napoli sejak awal, dengan serangan-serangan bertubi-tubi yang berhasil menekan pertahanan Cremonese. Napoli langsung membuka keunggulan di menit-menit awal melalui Scott McTominay yang memanfaatkan umpan matang dari Kevin De Bruyne.

Gol tersebut menjadi momentum bagi Napoli untuk terus menekan dan menciptakan peluang-peluang berbahaya. Meskipun beberapa peluang gagal berbuah gol, Napoli tetap menunjukkan determinasi tinggi untuk memperbesar keunggulan. Gol bunuh diri Filippo Terracciano menjelang akhir babak pertama semakin memperkuat posisi Napoli. Kevin De Bruyne juga turut menyumbang gol di menit-menit akhir babak pertama, membawa Napoli unggul 3-0.

Babak kedua tidak banyak berubah, Napoli tetap mendominasi permainan dan berhasil menambah satu gol lagi melalui aksi individu Alisson Santos. Meskipun unggul empat gol, Napoli tetap berusaha mencetak gol tambahan, namun kiper Cremonese, Emil Audero, berhasil menggagalkan tendangan penalti Scott McTominay. Kemenangan ini membawa Napoli naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan 69 poin, terpaut sembilan poin dari Inter Milan yang belum bertanding di pekan ke-34.

Bagi Cremonese, kekalahan ini semakin memperburuk posisi mereka di zona degradasi, dengan raihan 28 poin dan terancam disalip oleh Lecce yang juga akan bertanding melawan Verona. Pertandingan ini menjadi bukti kekuatan Napoli sebagai salah satu tim terbaik di Liga Italia Serie A, dan mereka akan terus berjuang untuk meraih gelar juara. Napoli menunjukkan performa yang konsisten dan solid, dengan pemain-pemain berkualitas yang mampu memberikan kontribusi maksimal di setiap pertandingan.

Kemenangan ini juga menjadi modal penting bagi Napoli untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya, dan mereka akan berusaha untuk terus meraih poin penuh demi mengejar Inter Milan di puncak klasemen. Cremonese, di sisi lain, harus segera memperbaiki performa mereka jika ingin menghindari degradasi ke divisi bawah. Mereka perlu meningkatkan kualitas permainan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Pertandingan ini menjadi pelajaran berharga bagi Cremonese, dan mereka harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan.

Napoli akan terus memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan, dan mereka berharap dapat meraih gelar juara Liga Italia Serie A musim ini. Dukungan dari para penggemar juga sangat penting bagi Napoli, dan mereka berharap dapat terus mendapatkan dukungan yang besar dari para penggemar setia mereka. Kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, dan mereka akan terus berjuang bersama untuk mencapai tujuan mereka





Jadwal Liga Italia Pekan ke-34: Inter Milan Buka Peluang Kunci ScudettoBerikut ini adalah jadwal lengkap Liga Italia pekan ke-34. Inter berpeluang juara jika AC Milan dan Napoli gagal meraih poin.

Read more »

Enzo Maresca Sepakat Gabung Napoli, Antonio Conte Jadi Tangani Timnas Italia?Berita Enzo Maresca Sepakat Gabung Napoli, Antonio Conte Jadi Tangani Timnas Italia? terbaru hari ini 2026-04-23 20:35:52 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Robert Lewandowski Beri Sinyal ke Liga Italia, Juventus Siap Menampung?Robert Lewandowski beri kode hengkang dari Barcelona menuju Juventus atau Inter Milan. Simak rumor transfer dan syarat berat jika bertahan di Spotify Camp Nou.

Read more »

Chelsea dan Manchester United Rebutan Bintang Baru Liga Italia, Siapa Dia?Performa Jonathan Rowe bersama Bologna mulai mencuri perhatian. Dalam beberapa pekan terakhir, winger asal Inggris itu tampil panas dan kini masuk radar dua raksasa Premi

Read more »

Live Streaming Napoli vs Cremonese - Link Nonton Serie A/Liga Italia di VidioLink live streaming Napoli vs Cremonese di pekan 34 Serie A 2026. Nonton siaran langsung Liga Italia di Vidio Sabtu jam 01.45 WIB!

Read more »

Emil Audero Uji Ketangguhan Melawan Napoli di Serie AEmil Audero menghadapi tantangan berat menjaga gawang Cremonese dari serangan Napoli yang dipimpin Rasmus Hojlund. Pertandingan ini krusial bagi Napoli untuk menjaga asa juara dan tiket Liga Champions, sementara Cremonese berjuang menjauhi zona degradasi. Selain itu, berita mengenai pemanggilan pemain untuk Piala AFF 2026 dan kekecewaan pelatih Persib Bandung juga menjadi sorotan.

Read more »