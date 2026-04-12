Napoli Ditahan Imbang Parma 1-1 di Stadion Ennio Tardini

Napoli gagal meraih kemenangan dan harus puas bermain imbang 1-1 melawan Parma dalam lanjutan Liga Italia 2025/26. Scott McTominay mencetak gol penyeimbang, namun penampilan gemilang kiper Parma, Zion Suzuki, menggagalkan upaya Napoli untuk meraih tiga poin.

Waktu baca 2 menit. Napoli bermain imbang melawan Parma dengan skor 1-1 dalam pertandingan lanjutan Liga Italia musim 2025/26 yang berlangsung di Stadion Ennio Tardini pada hari Minggu (12/4/2026). SSC Napoli .it Jakarta (ANTARA) - Napoli dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Parma di Stadion Ennio Tardini pada Minggu malam lalu setelah gol cepat Gabriel Strefezza dibalas oleh gol penyeimbang dari Scott McTominay.

Hasil ini membuat Napoli gagal memperpendek jarak dengan Inter Milan dan tetap berada di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 66 poin, tertinggal enam poin dari Inter. Sementara itu, Parma harus puas berada di urutan ke-14 dengan raihan 36 poin, demikian dilaporkan dari laman resmi legaserie a. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal, di mana Parma langsung membuat kejutan dengan mencetak gol cepat saat laga baru berjalan 33 detik. Gabriel Strefezza berhasil membuka keunggulan untuk tim tuan rumah setelah berhasil memanfaatkan umpan sundulan dari Nesta Elphege dan dengan tenang melepaskan tembakan terarah ke pojok kiri bawah gawang Napoli. Tertinggal satu gol di awal pertandingan, Napoli langsung berusaha mengambil alih kendali permainan. Peluang emas pertama bagi Napoli hadir pada menit ke-19 melalui tendangan jarak jauh yang dilepaskan oleh Kevin De Bruyne, namun sayangnya, upaya tersebut berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper Parma, Zion Suzuki. Napoli kembali menebar ancaman menjelang akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-45, melalui sundulan keras yang dilepaskan oleh Mathias Olivera. Namun, lagi-lagi, penampilan gemilang dari Suzuki di bawah mistar gawang Parma menggagalkan peluang tersebut, memastikan skor tetap 1-0 untuk keunggulan Parma hingga wasit meniup peluit tanda turun minum. Memasuki babak kedua, Napoli terus berupaya keras untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-60. Scott McTominay berhasil mencetak gol penyeimbang setelah menerima umpan pendek yang cermat dari Rasmus Hojlund, yang kemudian diselesaikan dengan sempurna menjadi gol. Semangat tim tamu pun semakin membara, terus menekan demi membalikkan keadaan. Lima menit berselang setelah gol penyama kedudukan, pemain pengganti Alisson Santos hampir saja membawa Napoli unggul, namun lagi-lagi, penampilan impresif Zion Suzuki di bawah mistar gawang Parma kembali menggagalkan peluang emas tersebut. McTominay hampir saja mencetak gol keduanya pada menit ke-76, tetapi lagi-lagi keberuntungan belum berpihak padanya, karena Zion Suzuki kembali menunjukkan performa terbaiknya dan berhasil menggagalkan upaya tersebut. Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi, kedua tim saling jual beli serangan, namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor imbang 1-1 tetap tidak berubah. Susunan pemain kedua tim yang bertanding pada laga tersebut adalah sebagai berikut: Parma: Zion Suzuki; Enrico Del Prato, Alessandro Circati, Lautaro Valenti; Mariano Troilo, Adrian Bernabe, Hans Caviglia, Mandela Keita, Emanuele Valeri; Nesta Elphege, Gabriel Strefezza. Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Mathias Olivera, Alessandro Buongiorno, Juan Jesus; Leonardo Spinazzola, Andre-Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, Matteo Politano; Kevin De Bruyne, Scott McTominay; Rasmus Hojlund. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa persaingan di Liga Italia musim 2025/26 sangat ketat, dengan setiap tim berusaha keras untuk meraih poin demi memperbaiki posisi di klasemen. Kegagalan Napoli untuk meraih kemenangan pada laga ini tentu menjadi kerugian besar dalam upaya mereka mengejar Inter Milan yang saat ini memimpin klasemen. Sementara itu, Parma menunjukkan semangat juang yang tinggi dan berhasil memberikan perlawanan sengit kepada Napoli, meskipun pada akhirnya harus puas berbagi poin. Performa gemilang dari kiper Parma, Zion Suzuki, menjadi salah satu faktor kunci yang menggagalkan upaya Napoli untuk meraih kemenangan. Ia mampu menggagalkan beberapa peluang emas yang dimiliki oleh pemain-pemain Napoli. Dengan hasil imbang ini, Napoli harus segera berbenah diri dan fokus pada pertandingan-pertandingan berikutnya untuk dapat meraih hasil yang lebih baik dan menjaga peluang mereka untuk meraih gelar juara. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kedua tim, tentang pentingnya memanfaatkan setiap peluang dan menjaga fokus sepanjang pertandingan. Ketegangan dan drama dalam pertandingan ini menjadi tontonan menarik bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia, yang semakin membuktikan bahwa Liga Italia tetap menjadi salah satu liga sepak bola terbaik di dunia





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roket Dibalas Roket, Real Madrid Ditahan Imbang GironaReal Madrid harus puas bermain imbang 1-1 melawan Girona setelah gol roket dari Federico Valverde dibalas oleh gol jarak jauh pula oleh Thomas Lemar.

Read more »

Mbappe Tampil Melempem, Real Madrid Ditahan Imbang Girona, Gelar La Liga Kian MenjauhReal Madrid harus puas berbagi poin dengan Girona setelah bermain imbang 1-1. Performa Kylian Mbappe yang kurang memuaskan menjadi sorotan utama, sementara Barcelona berpeluang semakin menjauh di puncak klasemen jika menang.

Read more »

Real Madrid Ditahan Imbang Girona, Tertinggal 6 Angka dari BarcelonaJPNN.com : Real Madrid ditahan imbang Girona pada lanjutan Liga Spanyol. Madrid kini tertinggal enam angka dari Barcelona yang berada di puncak klasemen Liga

Read more »

Meski Terpeleset Lawan Parma, McTominay Yakin Napoli Masih Bisa Kejar ScudettoBerita Meski Terpeleset Lawan Parma, McTominay Yakin Napoli Masih Bisa Kejar Scudetto terbaru hari ini 2026-04-13 00:55:42 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Gol McTominay menyelamatkan Napoli di kandang Parma, sementara mantan bintang Man Utd itu tak mau menyerah dalam perburuan gelar Serie AScott McTominay sekali lagi membuktikan mengapa ia telah menjadi pemain andalan Napoli, dengan mencetak gol penyama kedudukan yang krusial untuk mengamankan hasil imbang 1-1 di kandang Parma.

Read more »

McTominay selamatkan Napoli dari kekalahan lawan ParmaNapoli ditahan imbang 1-1 oleh Parma di Stadion Ennio Tardini pada Minggu malam lalu setelah gol Gabriel Strefezza diimbangi oleh gol penyelamat kekalahan ...

Read more »