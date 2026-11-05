Napoli dan PSV Terancam Gagal Lolos ke Babak Gugur Liga Champions 2026

Daftar kekuatan Liga Champions 2026/27 menyoroti risiko Napoli dan PSV gagal lolos ke fase gugur untuk musim kedua berturut-turut usai hasil buruk di empat laga awal.

Napoli dan PSV berada dalam posisi berbahaya di Liga Champions 2026/27 karena terancam gagal lolos ke babak gugur untuk musim kedua secara berturut-turut. Ke-36 tim telah mencapai pertengahan fase liga, di mana Paris Saint-Germain mempertahankan status juara setelah mengalahkan Arsenal dalam adu penalti di Budapest pada Mei lalu.

Profil Tim Terancam Gagal Lolos

Napoli dan PSV hanya memenangkan satu dari empat laga pembuka, menjadikan kedua klub tersebut sebagai kandidat teratas dengan peluang terkecil untuk melanjutkan kiprah di Eropa setelah babak pembuka selesai. Peringkat kekuatan musim ini menyusun 24 kandidat teratas dalam fase liga, sementara 12 tim lainnya, termasuk Napoli dan PSV, berada di luar daftar tersebut.

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AEK Athens, Bodo/Glimt, Feyenoord, Lens, Sabah, Shakhtar Donetsk, Slavia Prague, Slovan Bratislava, dan Viking juga masuk dalam kategori tim yang memiliki risiko tinggi gagal lolos. Meskipun Napoli dan PSV berada di grup risiko tinggi, tim-tim lain seperti Viking Norwegia justru memberikan kejutan dengan mengalahkan Sabah setelah seri melawan Bayern Munich.

AЕК Athens dan Bodo/Glimt juga menunjukkan perlawanan sengit, di mana AEK Athens kalah 3-2 dari Real Madrid, sementara Bodo/Glimt terus melampaui ekspektasi. Situasi ini menunjukkan bahwa peluang lolos tidak hanya milik tim-tim besar, tetapi juga ada celah untuk kejutan di fase gugur.

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LASK dan Como Tunjukkan Penampilan Memukau

LASK, juara Austria, telah bangkit secara gemilang setelah kekalahan awal dari AEK Athens dan Liverpool. Klub ini mengalahkan Sporting di Lisbon dan mencetak empat gol ke gawang Slovan Bratislava, membuatnya hanya membutuhkan empat poin lagi untuk finis di 24 besar.

LASK akan bertandang ke markas Bodo/Glimt sebelum menjamu Fenerbahce dan Porto, sebuah jadwal yang dianggap cukup mudah untuk memastikan nasib mereka. Sementara itu, Como juga mendapat perhatian besar di antara tim debutan turnamen karena penampilannya yang impresif sepanjang musim ini.

Villarreal Terpuruk Setelah Kalah 6-0 dari PSG

Villarreal menjadi salah satu tim paling mengecewakan setelah dipermalukan oleh juara bertahan Paris Saint-Germain dengan skor 6-0 di kandang sendiri. Kapal Selam Kuning itu tertinggal 4-0 dalam 17 menit pertama akibat kesalahan defensif yang berulang,尽管 kiprah mereka kali ini sudah lebih baik dibandingkan musim lalu.

Musim lalu, Villarreal hanya meraih satu poin dari delapan pertandingan di fase liga. Namun, laga mendatang melawan Slavia Prague dan Sabah memberi mereka kesempatan besar untuk kembali ke jalur kemenangan sebelum menghadapi Manchester United dan Fenerbahce pada tahun baru.

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Porto Bangkit Kembali ke Panggung Eropa

Porto kembali ke Liga Champions setelah absen selama dua tahun berkat gelar Liga Portugal di bawah asuhan Francesco Farioli. Pelatih asal Italia ini menjadikan Porto sulit dikalahkan, terbukti dengan belum kehilangan satu poin pun di kompetisi domestik musim ini.

Meskipun sempat menelan tiga kekalahan beruntung, Porto meraih poin perdana lewat kemenangan gemilang atas Napoli. Dengan jadwal menguntungkan melawan Feyenoord, Slavia Prague, dan LASK, Porto masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak gugur.

RB Leipzig Berharap Jadwal Lebih Ringan

RB Leipzig kembali ke panggung Eropa setelah finis di posisi ketiga Bundesliga, tetapi kiprah mereka dimulai dengan buruk akibat kekalahan dari Como, Real Madrid, dan Manchester City. Tim asuhan Martin Demichelis berada di papan bawah klasemen pada pertengahan kompetisi ini.

Wakil Jerman ini sempat menyamakan kedudukan melawan Manchester City dua kali, tetapi tetap menelan kekalahan. Kabar baik bagi RB Leipzig adalah jadwal pertandingan mereka selanjutnya jauh lebih ringan, memberikan mereka harapan untuk memperbaiki posisi di klasemen akhir Liga Champions 2026/27.