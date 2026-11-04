Napoli Bertahan Rekrut Gavi Barcelona Meski Transfer Musim Dingin

Napoli aktif membidik Gavi Barcelona untuk musim dingin ini. Penawaran ditolak musim panas lalu, namun klub Italia ini terus mengincar sang pemain tengah yang minim menit bermain.

Napoli secara resmi menargetkan Gavi, bintang lini tengah Barcelona, sebagai prioritas utama dalam bursa transfer musim dingin mendatang. Laporan dari media Italia mengungkap bahwa minat klub Partenopei terhadap pemain berusia muda ini telah mencapai tahap yang serius, di mana pihak manajemen Napoli memantau perkembangan karir Gavi dengan sangat saksama.

Keputusan Napoli untuk melirik sang pemain tengah berasal dari evaluasi mendalam terhadap minimnya menit bermain yang dialami Gavi sepanjang musim ini. Situasi ini menjadi pemicu utama bagi klub asal Napoli untuk melakukan negosiasi guna memperkuat struktur lini tengah mereka, yang saat ini sedang mengalami gangguan akibat sejumlah cedera pada beberapa pekan terakhir.

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Proses Negosiasi Dua Klub Sepak Bola

Surat kabar lokal Italia mengindikasikan bahwa komunikasi mengenai potensi transfer ini sebenarnya sudah berlangsung lama antara kedua klub besar sepak bola tersebut. Napoli kini berupaya keras untuk mengamankan jasa Gavi sebagai solusi untuk menopang performa tim yang sedang terpuruk akibat masalah kesehatan para pemain inti mereka dalam jadwal terkini.

Pendekatan Napoli ini datang jauh setelah upaya sebelumnya dari Manchester United untuk merekrut Gavi pada musim panas lalu. Waktu itu, pemain lini tengah tersebut dengan tegas menggagalkan ketertarikan dari klub Inggris sejak awal, karena ia memiliki keyakinan kuat untuk tetap bertahan di Barcelona setelah menjalani fase terakhir musim sebelumnya.

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Alasan Gavi Menolak Manchester United

Keputusan Gavi untuk menolak Manchester United didasari oleh kontribusinya yang vital bagi timnas pada ajang Piala Dunia. Ia memastikan tempatnya di skuad nasional melalui delapan pertandingan sebagai starter dalam sembilan laga terakhir di La Liga, sebuah pencapaian yang menandai pemulihan puncaknya pasca cedera lutut yang sempat mengancam karirnya.

Sejak saat itu, Gavi memandang Barcelona sebagai tempat yang tepat untuk melanjutkan perkembangan kariernya, sehingga ia tidak tertarik untuk pindah ke kompetisi lain meskipun ada minat tinggi dari klub besar di luar Spanyol. Namun, realita lapangan saat ini menunjukkan perubahan signifikan dalam hierarki tim Barcelona yang memaksa situasi menjadi berbeda.

Kehilangan Posisi Utama di Barcelona

Status Gavi sebagai pemain yang tak tergantikan kini telah berubah drastis, dengan kedudukannya dalam hierarki tim yang merosot tajam. Kedatangan Rodri pada musim panas lalu semakin memperketat persaingan di posisi lini tengah, yang sebelumnya sudah dihuni oleh para talenta muda berbakat lainnya.

Lini tengah Barcelona saat ini dipenuhi oleh para pemain dengan kemampuan tinggi seperti Pedri, Bernal, De Jong, Fermin, dan Dani Olmo. Kondisi ini membuat persaingan untuk mendapatkan slot starter menjadi sangat ketat dan tidak memberi ruang bagi Gavi untuk bermain secara konsisten.

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Data statistik musim ini menunjukkan dampak nyata dari persaingan tersebut, di mana Gavi hanya bermain selama 146 menit dalam empat pertandingan di La Liga. Ia juga hanya mendapat menit bermain sebanyak 45 menit di Liga Champions Eropa, dengan status sebagai pemain pengganti dalam tiga laga dari empat penampilan yang ia ikuti.

Dampak Nyata bagi Karir Gavi

Ketiadaan menit bermain yang signifikan ini secara langsung mempengaruhi kesempatan Gavi untuk mempertahankan statusnya di tim utama Barcelona. Minatnya untuk tetap di kamp Nou sudah mulai terkikis oleh realita minimnya kesempatan bermain yang ia dapatkan di kompetisi domestik maupun Eropa.

Napoli menyadari sepenuhnya peluang emas ini untuk merekrut pemain berbakat tersebut. Dengan lini tengah yang sedang dilanda krisis cedera, klub Italia ini memandang Gavi sebagai solusi instan yang dapat meningkatkan kualitas permainan mereka tanpa menunggu musim panas mendatang.