Napi Korupsi Santai di Kafe Bersama Petugas Rutan Kendari, DPR Mendesak Investigasi Tuntas

Rekaman video yang beredar di media sosial menampilkan seorang narapidana kasus korupsi, Supriadi, menikmati kopi di kafe ditemani petugas Rutan Kendari. Kejadian ini memicu kecaman dari Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, yang menduga adanya praktik suap dan menyoroti kelemahan sistem pengawasan. DPR mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas semua pihak yang terlibat.

Sebuah rekaman video yang viral di media sosial baru-baru ini menimbulkan kehebohan dan keprihatinan. Video tersebut memperlihatkan Supriadi, mantan Kepala KUPP Kelas III Kolaka yang juga merupakan terpidana kasus korupsi, sedang menikmati waktu santainya di sebuah kafe. Keadaan yang lebih mencengangkan adalah kehadiran seorang petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menemani narapidana tersebut.

Momen ini memicu berbagai spekulasi dan kecaman dari berbagai pihak, terutama terkait integritas lembaga pemasyarakatan dan penegakan hukum. Menanggapi insiden tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, dengan tegas menyatakan pandangannya. Ia tidak ragu menilai bahwa praktik ini merupakan indikasi adanya praktik suap yang melibatkan petugas Rutan Kendari dengan narapidana kasus korupsi. Menurut Andreas, kelonggaran seperti ini tidak seharusnya terjadi dan biasanya disebabkan oleh adanya suap yang diterima oleh petugas lapas atau rutan. Hal ini memungkinkan narapidana untuk mendapatkan perlakuan khusus di luar ketentuan yang berlaku. Andreas menekankan bahwa narapidana yang bersangkutan perlu diberikan sanksi khusus atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Ia menjelaskan bahwa persoalan ini tidak hanya sekadar kesalahan narapidana, melainkan menunjukkan adanya indikasi masalah serius pada integritas petugas serta sistem pengawasan yang seharusnya bekerja secara optimal. Oleh karena itu, ia mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk segera melakukan pengusutan tuntas terhadap kasus ini. Tindakan tegas harus diberikan kepada semua pihak yang terbukti terlibat, termasuk Kepala Rutan Kendari, Rikie Umbaran. Andreas menegaskan bahwa Kepala Lapas harus memikul tanggung jawab atas kejadian ini, sementara petugas di setiap tingkatan yang dianggap lalai atau turut memfasilitasi kelonggaran tersebut harus dijatuhi sanksi tegas. Komisi XIII DPR RI secara kolektif mendesak Dirjen Lapas untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan penjelasan yang transparan kepada publik mengenai kronologi dan tindakan yang akan diambil. Di sisi lain, Rikie Umbaran, Kepala Rutan Kendari, telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Ia mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan oleh salah satu petugas berinisial Y. Petugas tersebut sebelumnya ditugaskan untuk mengawal Supriadi dalam rangka menghadiri sidang peninjauan kembali (PK). Namun, alih-alih langsung kembali ke rutan setelah sidang, petugas tersebut justru memberikan kesempatan kepada narapidana untuk singgah ke sebuah kedai kopi. Kejadian ini semakin memperkuat dugaan adanya kelalaian serius atau bahkan keterlibatan langsung petugas dalam memfasilitasi narapidana. Keberadaan narapidana di luar lapas tanpa pengawasan yang ketat, apalagi dalam suasana santai di kafe, sangat tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban. Publik pun menantikan langkah konkret dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan dan tidak ada narapidana yang mendapatkan perlakuan istimewa yang melanggar hukum. Kasus ini menjadi cermin penting bagi perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia agar kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tetap terjaga dan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan sesuai harapan





