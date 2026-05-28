Naomi Osaka Kembali Mencuri Perhatian di Turnamen Prancis Terbuka 2026

Naomi Osaka dari Jepang kembali mencuri perhatian di turnamen Prancis Terbuka 2026 dengan penampilannya yang impresif. Sementara itu, di Seoul, Korea Selatan, sebuah pergelaran busana robotika pertama di dunia digelar pada Kamis 28 Mei 2026. Di Jakarta Utara, pedagang air bersih keliling menjadi penopang utama kebutuhan harian warga di Kawasan Muara Angke. Sementara itu, Israel melancarkan serangan udara ke sekitar kota Tyre di Lebanon Selatan pada Kamis 28 Mei 2026.

Naomi Osaka dari Jepang kembali mencuri perhatian di turnamen Prancis Terbuka 2026 . Petenis tunggal putri ini menghadapi Donna Vekic dari Kroasia di hari ke-5 turnamen Prancis Terbuka 2026 di Lapangan Simonne-Mathieu, Kompleks Roland-Garros, Paris pada Kamis 28 Mei 2026.

Naomi Osaka tampil dengan korset hitam berhias manik-manik dipadukan rok maxi megar, yang kemudian dilepas untuk menampilkan gaun berkilau saat bertanding. Busana rancangan Kevin Germanier dan Nike tersebut terinspirasi dari kemegahan Menara Eiffel di malam hari. Meski sempat khawatir busananya memantulkan cahaya terlalu terang, penampilan Naomi Osaka tetap mencuri perhatian pecinta tenis dunia. Sementara itu, di Seoul, Korea Selatan, sebuah pergelaran busana robotika pertama di dunia digelar pada Kamis 28 Mei 2026.

Pergelaran ini mengusung tema MACH33: Physical AI Fashion Show dan memadukan kecerdasan buatan fisik (physical AI) dengan seni serta busana untuk menggambarkan masa depan, dimana manusia dan robot dapat hidup berdampingan secara harmonis. Di Jakarta Utara, pedagang air bersih keliling menjadi penopang utama kebutuhan harian warga di Kawasan Muara Angke. Hal ini dikarenakan belum meratanya jaringan pipa penyalur air bersih. Sementara itu, Israel melancarkan serangan udara ke sekitar kota Tyre di Lebanon Selatan pada Kamis 28 Mei 2026.

Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan pusat komando dan infrastruktur militer Hizbullah dan telah mengeluarkan peringatan evakuasi. Eskalasi serangan udara Israel berlangsung sejak Rabu (27/5) hingga Kamis 28 Mei 2026, bertepatan dengan momentum perayaan hari raya Idul Adha bagi warga setempat. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan telah menyerang sekitar 550 target di Lebanon Selatan dan Timur. Serangan di distrik Tyre menyasar wilayah seperti Burj Al-Shamali dan kota Deir Aames. Laporan terbaru mencatat puluhan warga sipil tewas





