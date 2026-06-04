Nanik Sudaryati Deyang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana. Ia memperkenalkan diri bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dalam konferensi pers perdana di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, 4 Juni 2026.

Nanik Sudaryati Deyang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana . Ia memperkenalkan diri bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dalam konferensi pers perdana di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, 4 Juni 2026.

Nanik Sudaryati Deyang mengatakan bahwa ia akan fokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pengembangan sistem gizi yang lebih efektif. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara Badan Gizi Nasional dengan lembaga lainnya untuk mencapai tujuan yang sama. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ia akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya Badan Gizi Nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari juga memperkenalkan diri dan menekankan pentingnya kerja sama antara Badan Gizi Nasional dengan masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama. Mayjen TNI Trenggono juga hadir dalam konferensi pers perdana dan menekankan pentingnya kerja sama antara Badan Gizi Nasional dengan TNI untuk mencapai tujuan yang sama. Konferensi pers perdana ini dihadiri oleh para jurnalis dan pejabat pemerintah, serta masyarakat yang tertarik dengan isu gizi.

Mereka semua berharap bahwa Nanik Sudaryati Deyang dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia





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Nanik Sudaryati Deyang Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Agustina Arumsari Mayjen TNI Trenggono

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