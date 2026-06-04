Nanik S. Deyang diangkat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional

Presiden Prabowo mengangkat Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional untuk memimpin pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Dayeng diangkat oleh Presiden Prabowo untuk memimpin pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis . Pengalaman Nanik sebagai Wakil Kepala BGN sebelumnya menjadi pertimbangan utama agar ia memahami seluruh proses kegiatan lembaga tersebut.

Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional untuk memimpin pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Pengalaman Nanik sebagai Wakil Kepala BGN sebelumnya menjadi pertimbangan utama agar ia memahami seluruh proses kegiatan lembaga tersebut. Nanik S. Deyang diangkat sebagai Kepala BGN karena memiliki pengalaman sebagai Wakil Kepala BGN sebelumnya. Pengalaman ini membuat Nanik dapat memahami seluruh proses kegiatan lembaga tersebut.

Presiden Prabowo juga mengangkat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta meningkatkan kinerja, tata kelola organisasi, dan percepatan pelaksanaan program-program prioritas di bidang gizi guna memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah juga berharap kepemimpinan baru dapat meningkatkan kinerja, tata kelola organisasi, dan percepatan pelaksanaan program-program prioritas di bidang gizi guna memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi serta masukan dari berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan masyarakat penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya diberitakan bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah sekitar 1,5 tahun dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut. Selain Dadan, dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, juga diberhentikan.

Pengumuman pergantian pimpinan BGN disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta pada 2 Juni 2026





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