Nanik S Deyang diangkat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana. Nanik diminta untuk fokus melakukan perbaikan tata kelola di BGN sebelum dilantik secara resmi.

Pada Senin, 8 Juni 2026, Nanik menggantikan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Nanik diminta untuk fokus melakukan perbaikan tata kelola di BGN sebelum dilantik secara resmi.

Prasetyo, seorang pejabat tinggi, menjelaskan bahwa Nanik harus fokus melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN serta dua Wakil Kepala BGN lainnya yakni, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya. Kemudian, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil BGN yang baru. Keduanya menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya yang dicopot Prabowo.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan bahwa sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terafiliasi dengan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dicopot. Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari. Dan yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH (Dadan Hindayana), saudara SS (Sony Sonjaya), dan saudara LP (Lodewyk Pusung). Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Istana Klaim Fundamental Ekonomi Kuat.

Danantara Indonesia Nanik Perkenalkan Diri Jadi Kepala BGN Gantikan Dadan: Saya Sarjana Biologi Bukan Kehutanan Nanik S Deyang Dadan Hindayana Copot 3 Pimpinan BGN, Prabowo Akui Terima Laporan Indikasi Penyelewengan KSP Sebut Banyak Aduan yang Diterima Presiden Prabowo Soal BGN Respons Dadan Hindayana Usai Dicopot Presiden Prabowo Daftar Terbaru Pimpinan BGN Usai Dadan Hindayana Dicopot, Ada Nanik S Deyang dan Empat Pensiunan TNI Tak hanya Dadan, dua Wakil BGN lainnya juga turut dicopot dari jabatannya yakni Letjen (Purn) Lodewijk Paulus dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya. Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari bersama Trenggono ditunjuk Presiden Prabowo menjadi Wakil Kepala BGN.

Agustina bersama Trenggono menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Prioritas utama BGN saat ini memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat penerima manfaat.

Nanik Ungkap Efisiensi Anggaran Jadi Arah Baru BGN DPD Minta Kepala BGN Baru Fokus Benahi Kualitas Program MBG Papua untuk Indonesia Emas 2045 Anggota DPR RI Yan Mandenas mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk membenahi kualitas pelaksanaan Program MBG Papua demi gizi peserta didik dan mencapai Indonesia Emas 2045. Profil Nanik S Deyang, Sosok Kepala BGN Baru Ditunjuk Prabowo Gantikan Dadan Hindayana Selain Nanik, Prabowo juga mengangkat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN baru menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menanggapi insiden keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, dengan menanggung seluruh biaya pengobatan korban dan mensuspensi operasional SPPG terkait. Program Makan Bergizi Gratis 2026 akan dimulai serempak pada 8 Januari, dengan persiapan matang untuk menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat di Indonesia





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