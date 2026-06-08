Nama Raffi Ahmad Muncul dalam Sidang Suap Bea Cukai, KPK Akan Periksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan pemeriksaan terhadap Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad setelah namanya disebut dalam persidangan kasus suap impor PT Blueray Cargo. Raffi diduga menitipkan laptop dan iPhone dari AS melalui perusahaan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tengah mempertimbangkan untuk memeriksa Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad , setelah namanya muncul dalam persidangan kasus dugaan suap terkait impor barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Nama Raffi disebut dalam sidang kasus suap impor PT Blueray Cargo di Pengadilan Tipikor Jakarta, di mana ia disebut menitipkan dua unit barang elektronik, yaitu laptop dan iPhone 17, dari Amerika Serikat melalui jasa perusahaan tersebut. Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami fakta-fakta persidangan untuk menentukan apakah perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami? Ya kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tentunya," ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026). Namun, ia menegaskan bahwa tindakan menitip barang tersebut belum bisa dikategorikan sebagai penyelundupan karena hanya melibatkan dua unit barang.

Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sempat menanyakan kepada Sri Pangestuti alias Tuti, selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), mengenai permintaan Raffi Ahmad untuk mengirimkan laptop dan iPhone 17 dari AS ke Indonesia. Informasi itu diperoleh dari Yohanes, asisten pribadi pemilik PT Blueray Cargo, John Field. Yohanes mengaku mengetahui permintaan tersebut saat Raffi Ahmad berkunjung ke kantor Blueray Cargo di Amerika Serikat.

"Ibu pernah diminta bantuan untuk, ini ada di chat komunikasi WA (WhatsApp) ibu, ibu pernah diminta bantuan untuk mengirimkan laptop sama Iphone dari Amerika Serikat? " tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/6/2026). Tuti mengakui adanya komunikasi dengan Yohanes, tetapi ia menolak permintaan pengiriman barang tersebut.

Perkara ini bermula dari dugaan suap yang melibatkan John Field dan dua orang lainnya, yang didakwa memberikan suap sebesar Rp61,3 miliar dalam bentuk mata uang Dolar Singapura, serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,85 miliar kepada pejabat di DJBC. Suap tersebut diduga diberikan untuk memperlancar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo dari pengawasan kepabeanan. Pihak yang diduga menerima suap antara lain Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan Orlando Hamonangan.

Akibat perbuatannya, John Field dan kawan-kawan dijerat dengan Pasal 605 Ayat 1 huruf a juncto Pasal 606 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta pasal-pasal terkait lainnya. Kasus ini terus bergulir dan KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas setiap aliran dana yang menyeret nama publik figur seperti Raffi Ahmad. Publik pun menunggu langkah selanjutnya dari KPK, apakah akan memanggil Raffi sebagai saksi atau bahkan tersangka.

Sementara itu, Raffi Ahmad belum memberikan pernyataan resmi terkait namanya yang disebut dalam persidangan tersebut





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Raffi Ahmad KPK Suap Bea Cukai PT Blueray Cargo Pemeriksaan

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