Nallura Clinic Resmi Beroperasi di Jakarta Selatan dengan Konsep Happy Aging

Nallura Clinic membuka klinik di Petogogan, Jakarta Selatan, menghadirkan konsep Happy Aging yang mengintegrasikan layanan wellness, kesehatan, estetika, dental care, dan pain management dalam satu destinasi untuk mendukung kualitas hidup optimal di setiap fase usia.

Masyarakat contemporary tidak lagi hanya fokus pada penampilan awet muda. Tren kesehatan dan kecantikan global beralih ke pendekatan holistik yang menekankan kesehatan, aktivitas, produktivitas, dan kebahagiaan seiring bertambahnya usia.

Untuk merespons kebutuhan ini, Nallura Clinic telah secara resmi membuka klinik di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik ini menghadirkan konsep Happy Aging yang mengintegrasikan layanan wellness, kesehatan, estetika, perawatan gigi, hingga manajemen nyeri dalam satu destinasi. Peresmian padaSelasa (9/6) kemarin dibuka dengan seremoni Message from The Future yang menyampaikan visi Nallura dalam mendefinisikan ulang perjalanan kesehatan masyarakat modern. COO Nallura Clinic, Dini Sagita, menjelaskan bahwa konsep Happy Aging menjadi dasar utama layanan yang ditawarkan.

"Hari ini menjadi langkah awal Nallura dalam menghadirkan pendekatan baru terhadap kesehatan, wellness, kecantikan, dan kualitas hidup melalui konsep Happy Aging," ujarnya. "Bagi kami, Happy Aging bukan hanya terlihat lebih muda, tetapi tentang tetap sehat, aktif, nyaman, percaya diri, dan bahagia di setiap fase kehidupan," tambahnya. Menurutnya, Nallura berfungsi sebagai lifestyle clinic yang menyatukan wellness, kesehatan tubuh, perawatan kulit, dental care, serta teknologi medis modern dalam satu pengalaman profesional dan terpercaya.

Dalam acara grand opening, Nallura mengadakan sesi Beauty & Wellness Talk dengan mengundang dokter spesialis dari berbagai bidang. dr. Pieter Andreas Lumban Raja menegaskan bahwa konsep healthy aging kini menjadi standar baru gaya hidup masyarakat modern. Menurutnya, fokus utama tidak lagi menghentikan penuaan, melainkan menjaga kualitas hidup agar tetap optimal.

"Tujuan kita bukan menghentikan proses penuaan, melainkan menjaga kualitas hidup agar tetap optimal di setiap fase usia," katanya. Sementara itu, dr. Elisabeth Ryan, Sp. DVE menyoroti pentingnya pendekatan personal dalam perawatan kulit. Ia berpendapat bahwa setiap orang memiliki kondisi kulit yang unik sehingga memerlukan kombinasi treatment yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Tidak hanya estetika, Nallura juga menyediakan layanan Wellness & Pain Intervention Management untuk membantu mengatasi nyeri kronis yang dapat mengganggu aktivitas, kualitas tidur, dan produktivitas sehari-hari. Di bidang dental care, klinik ini dilengkapi dengan teknologi Fotona LightWalker yang memungkinkan berbagai prosedur perawatan gigi dilakukan dengan lebih presisi dan nyaman. Layanan bedah plastik dan rekonstruksi yang tersedia dirancang tidak hanya untuk memper cantik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kepercayaan diri pasien.

Dengan fasilitas tiga lantai yang mencakup ruang konsultasi, area treatment, fasilitas wellness, dan teknologi medis mutakhir, Nallura bertujuan memberikan pengalaman layanan kesehatan yang terintegrasi. Dengan semangat "Elevating Beauty, Redefining Wellness", klinik ini menargetkan menjadi mitra masyarakat dalam menjalani hidup yang lebih sehat, aktif, dan bahagia di setiap tahap kehidupan





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