Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak kembali ke tahanan rumah di Taman Duta, Kuala Lumpur, setelah pengampunan bersyarat oleh raja. Keputusan ini menandai perubahan status hukuman beliau.

Peristiwa penting terjadi pada 10 November 2026 ketika Najib Razak, mantan perdana menteri Malaysia berusia 73 tahun, tiba di kediamannya di Taman Duta, Kuala Lumpur setelah mematuhi perintah Pengadilan Tinggi Malaysia. Ia ditemukan dalam kendaraan pengawalan ketat, menandai perubahan status hukuman mengikuti pengampunan bersyarat yang diberikan oleh Sultan Ibrahim Iskandar.

Perubahan Status Hukuman melalui Pengampunan Bersyarat

Hakim Aslam Zainuddin memutuskan untuk menghapuskan perintah penjara sebelumnya dan menggantinya dengan perintah tahanan rumah yang menetapkan ranjang hukuman Najib pada 23 Agustus 2028. Perintah ini berlandaskan pada pengampunan bersyarat raja, yang mengurangi masa hukuman menjanjikan sampai enam tahun di rumah tahanan. Dengan demikian, Najib tetap menjalani hukuman dalam kasus SRC International, sementara tidak lagi dipenjara.

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Pengaruh Keputusan terhadap Proses Hukum dan Lingkungan Rumah

Shafee Abdullah, pengacara Najib, menyatakan kelegaan bagi kliennya namun belum jelas mengenai ketentuan ketat selama tahanan rumah. Ia mengindikasikan bahwa pengunjung, termasuk anggota keluarga, memerlukan izin khusus. Sementara itu, UMNO telah melunasi denda 50 juta ringgit lewat dana kampanye pada 6 November, suatu syarat utama dalam perintah tahanan rumah.

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Konsekuensi Praktis dan Tolak Ukur Masa Depan

Perubahan ini menandai akhir penjara fisik bagi Najib, namun ia masih terikat pada pengawasan ketat hingga akhir 2028. Pemerintah Malaysia dan Mahkamah tetap menjaga ketertiban hukum, sementara perlindungan terhadap Kejauhan akuntabilitas korupsi 1MDB tetap dijaga. Pada 10 November, kehadiran pengadilan menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam penetapan penjara rumah di negara ini.