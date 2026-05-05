Nagan Raya Perkuat Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya memperkuat Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut, dengan melibatkan berbagai pihak dan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya , Aceh terus mengintensifkan upaya penurunan angka stunting melalui penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Inisiatif ini merupakan wujud komitmen daerah untuk mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas dari masalah gizi buruk.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DMPGP4) Kabupaten Nagan Raya, Said Mudhar, menyatakan bahwa gerakan ini bukan sekadar program biasa, melainkan sebuah manifestasi semangat gotong royong yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, individu, hingga kalangan akademisi. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam pencegahan dan penurunan stunting di wilayah tersebut.

Mekanisme pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting akan didampingi secara intensif oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting), serta tenaga gizi dari puskesmas. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan setiap keluarga yang berisiko stunting mendapatkan perhatian dan dukungan yang optimal. Fokus utama dari gerakan ini adalah memberikan intervensi gizi yang tepat, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang meliputi masa kehamilan hingga anak berusia di bawah dua tahun.

Intervensi pada periode ini dianggap sangat krusial karena memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, gerakan ini juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan protein hewani yang cukup, lingkungan yang sehat, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, serta edukasi pengasuhan yang tepat bagi orang tua. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Cut Inda, menegaskan komitmen penuh pihaknya untuk mendukung pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting.

Ia menjelaskan bahwa intervensi harus terkonsentrasi sejak masa kehamilan hingga anak berusia di bawah dua tahun agar hasilnya optimal. Menurutnya, penentuan sasaran yang tepat merupakan kunci keberhasilan program ini. Prioritas diberikan kepada keluarga berisiko stunting (KRS), termasuk ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi di bawah dua tahun (baduta), agar mendapatkan pendampingan berkelanjutan. Pendampingan ini meliputi pemberian makanan tambahan, edukasi tentang gizi seimbang, serta pemantauan rutin terhadap perkembangan kesehatan anak.

PKK Kabupaten Nagan Raya juga mengimbau seluruh kader, khususnya Tim Pendamping Keluarga (TPK), untuk aktif melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang membutuhkan. Kader juga diharapkan untuk memastikan bantuan nutrisi diterima langsung oleh sasaran dan melakukan pemantauan rutin terhadap perkembangan berat dan tinggi badan anak melalui aplikasi pendukung yang telah disediakan.

Penggunaan aplikasi ini akan memudahkan pemantauan dan evaluasi program, sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Nagan Raya. Stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan kecerdasan mereka. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah dan rentan terhadap penyakit.

Oleh karena itu, pencegahan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyadari bahwa mengatasi stunting membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain memberikan intervensi gizi, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pelatihan, dan kampanye kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk layanan pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan konsultasi gizi. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan Kabupaten Nagan Raya dapat mencapai target penurunan angka stunting dan mewujudkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Keberhasilan gerakan ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mengatasi masalah stunting di Indonesia





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stunting Nagan Raya Gerakan Orang Tua Asuh Kesehatan Anak Gizi PKK Tim Pendamping Keluarga Dashat 1.000 HPK

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemprov Jatim deklarasi Gerakan Bersama Penurunan AKI di BanyuwangiPemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menjamin keselamatan ibu dan anak salah satunya dengan deklarasi Gerakan Bersama Penurunan Angka Kematian Ibu ...

Read more »

BPBD Nagan Raya Aceh kerahkan tim cari pelajar tenggelam di sungaiBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mengerahkan timnya untuk mencari pelajar yang tenggelam di sungai di Desa Gapa Garu, ...

Read more »

5 Ciri Orang yang Selalu Dapat Menghidupkan Suasana dan Membuat Obrolan Menjadi Lebih MenarikOrang-orang yang mampu menghidupkan suasana dalam percakapan memiliki ciri tersendiri yang terlihat dalam dirinya.

Read more »

Era Prabowo, Ada Perubahan Pola Relasi Negara dan Gerakan BuruhPeringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 menandai adanya respons yang semakin terbuka dari pemerintah terhadap isu-isu ketenagakerjaan. “Sejumlah langkah yang

Read more »

Gerakan hebat dari Rumah: Ketika Perempuan Bangkit Lewat Wastra SashikoThe Source Of Your Daily Enrichment

Read more »

Tren Fashion Berkelanjutan Kian Menguat, Gerakan Share The Style Ajak Masyarakat BerbagiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »