Nadiem: Tidak Ada Bukti Keuntungan Pribadi, Jaksa Bongkar Mens Rea

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, bersama istrinya, Franka Franklin Makarim, usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 13 Mei 2026. Tidak ada bukti keuntungan pribadi atau laporan PPATK terkait penerimaan uang. Nadiem menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan dirinya menerima keuntungan apa pun dari pengadaan tersebut. Namun, menurut dia, ketiadaan bukti justru dijadikan dasar untuk menuding dirinya sengaja menyembunyikan tindak pidana korupsi.

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Mendikbudristek ), Nadiem Anwar Makarim , bersama istrinya, Franka Franklin Makarim, usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 13 Mei 2026.

Tidak ada bukti keuntungan pribadi atau laporan PPATK terkait penerimaan uang. Nadiem menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan dirinya menerima keuntungan apa pun dari pengadaan tersebut. Namun, menurut dia, ketiadaan bukti justru dijadikan dasar untuk menuding dirinya sengaja menyembunyikan tindak pidana korupsi. Ia mengaku bingung harus membela diri dengan cara apa jika ketiadaan bukti justru dianggap sebagai bukti yang memberatkan dirinya.

Diketahui, Pada salah satu poin repliknya, jaksa menyinggung soal kejahatan white collar crime. Jaksa melanjutkan, meski sama-sama korupsi, saat ini modus kejahatan white collar crime yang primitif mulai ditinggalkan. Dan naik kasta menjadi kejahatan invisible. Nadiem menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan dirinya menerima keuntungan apa pun dari pengadaan tersebut.

Namun, menurut dia, ketiadaan bukti justru dijadikan dasar untuk menuding dirinya sengaja menyembunyikan tindak pidana korupsi





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Nadiem Anwar Makarim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi White Collar Crime Korupsi Mendikbudristek

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