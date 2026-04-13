Nadiem Makarim Ungkap Rekayasa Perhitungan Kerugian Negara dalam Kasus Chromebook

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkap adanya rekayasa dalam perhitungan kerugian negara terkait kasus korupsi pengadaan Chromebook. Fakta-fakta baru terungkap dalam persidangan, termasuk pengakuan dari saksi ahli BPKP yang tidak membandingkan harga beli dengan harga pasar.

Dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook , mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengungkapkan fakta-fakta baru yang menggugurkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ). Sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 8 Januari 2026, menampilkan kesaksian dari berbagai pihak, termasuk ahli dari BPKP yang menjadi sorotan utama dalam persidangan tersebut.

Nadiem Makarim menegaskan bahwa terdapat rekayasa dalam perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP. Ia menyoroti metode yang digunakan BPKP dalam menentukan harga wajar laptop Chromebook, yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip perbandingan harga pasar. Menurut Nadiem, seharusnya dilakukan perbandingan harga dengan berbagai tempat penjualan untuk mengetahui apakah harga produk terlalu mahal atau tidak. Namun, BPKP disebut tidak melakukan perbandingan tersebut secara sengaja, melainkan menggunakan perhitungan 'cost accounting' dengan asumsi wajar mereka sendiri. Nadiem juga menyinggung tentang pentingnya penggunaan harga pasar dalam menghitung kerugian negara, dan ia meyakini bahwa pengadaan Chromebook justru dilakukan di bawah harga rata-rata pasar dengan spesifikasi yang sama.

Fakta penting yang terungkap dalam persidangan adalah pengakuan dari saksi ahli, Dedy Nurmawan Susilo, yang juga merupakan Ketua Tim Penghitungan Kerugian Negara kasus Chromebook dari BPKP. Dedy mengakui bahwa timnya tidak membandingkan harga beli Chromebook dengan harga pasar. Nadiem menyoroti bahwa penggunaan metode ini menghasilkan angka kerugian negara yang direkayasa, terutama angka kerugian yang mencapai Rp 2 triliun. Nadiem menekankan bahwa penggunaan metode rekalkulasi oleh BPKP, dengan menetapkan harga wajar versi mereka sebesar Rp 4,3 juta per unit tanpa didasarkan pada survei harga pasar, adalah bukti kuat dari manipulasi data. Ia menegaskan bahwa siapapun yang ingin mengukur kerugian negara harus membandingkan harga dengan harga pasar, baik secara online maupun di toko-toko fisik.

Dedy Nurmawan Susilo memberikan keterangan bahwa harga wajar satu unit laptop Chromebook berada di kisaran Rp 3,67 juta. Namun, harga per unit yang digunakan dalam perhitungan mencapai Rp 6 juta hingga Rp 7 juta, selisih yang kemudian dijadikan dasar perhitungan kerugian negara oleh tim jaksa. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi Nadiem, karena metode tersebut tidak mencerminkan realitas harga pasar dan berpotensi memberikan gambaran yang keliru mengenai efisiensi anggaran dalam pengadaan Chromebook.

Dalam sidang lanjutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta agar pihak terkait, termasuk Nadiem Makarim, untuk fokus pada norma hukum dan tidak menggiring opini publik. Persidangan ini menjadi sorotan publik karena mengungkap detail-detail krusial terkait proses pengadaan Chromebook dan metode perhitungan kerugian negara yang digunakan. Nadiem Makarim, dalam kesempatan tersebut, menyuarakan keyakinannya bahwa pengadaan Chromebook dilakukan secara efisien dan hemat anggaran jika dibandingkan dengan harga pasar. Ia menegaskan kembali pentingnya penggunaan harga pasar sebagai acuan utama dalam menentukan kerugian negara.

Kesaksian dan bukti yang terungkap dalam persidangan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan dalam penanganan kasus korupsi pengadaan Chromebook. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Persidangan ini juga memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan metode yang tepat dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.





