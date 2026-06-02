Nadiem Makarim Bantah Tuduhan Korupsi dalam Pengadaan Chromebook, Klaim Hemat Anggaran

Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pleidoi di sidang korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ia menegaskan tidak ada bukti korupsi, mengklaim kebijakan tersebut menghemat Rp3,9 triliun, dan membantah tuduhan konflik kepentingan terkait Google serta tuduhan lainnya. Ia juga menyoroti program digitalisasi pendidikan sebagai upaya pencegahan korupsi.

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pleidoi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Ia menegaskan tidak ada unsur korupsi terbukti dan menyoroti perbedaan tafsir atas kebijakan yang justru menghemat anggaran negara. Berdasarkan data Chrome Device Management, 85% perangkat tetap aktif hingga 2025. Audit internal juga menunjukkan pemanfaatan tinggi oleh siswa, guru, dan kepala sekolah. Nadiem membantah tuduhan konflik kepentingan terkait investasi Google di Gojek, menjelaskan investasi terjadi sebelum masa jabatannya dan ia tidak punya kendali setelah menjadi menteri.

Ia juga menepis tuduhan niat jahat dan keuntungan pribadi. Dalam penutup, Nadiem menyebut program digitalisasi pendidikan seperti Merdeka Mengajar, ANBK, SIPLAH, dan sistem P3Konline sebagai upaya pencegahan korupsi. Ia menambahkan pendekatan efisiensi dan digitalisasi sering disalahpahami dalam birokrasi





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Nadiem Makarim Pengadaan Chromebook Korupsi Pengadilan Tipikor Efisiensi Anggaran Google Gojek Digitalisasi Pendidikan

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