Nadiem Makarim Bacakan Pleidoi Kasus Korupsi Chromebook hari ini

Eks menteri pendidikan Nadiem Makarim akan menyampaikan nota pembelaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 2 Juni 2026. Sidang awalnya diagendakan setelah ditetapkan Hakim Purwanto S. Abdullah pada 13 Mei 2026, dengan pertimbangan masa penyembuhan pasca-operasi. Jaksa menuntut 18 tahun penjara, denda, serta uang pengganti amounting Rp809,5 miliar dan Rp4,8 triliun.

Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dijadwalkan menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pada kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada hari ini, Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang beragendakan pembacaan pleidoi tersebut dimulai pukul 10.00 WIB. Jadwal tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 13 Mei 2026. Hakim menunda perkara hingga 2 Juni 2026 untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukum menyusun pembelaan, sekaligus mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem pasca-operasi.

Majelis hakim mencatat pihak kedokteran menyarankan masa penyembuhan sekitar tiga hingga enam minggu, sehingga mengharapkan waktu tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemulihan. Sidang tuntutan sebelumnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada 13 Mei 2026, di mana jaksa penuntut umum meminta pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari bui. Selain itu, jaksa juga meminta pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp809,5 miliar dan Rp4,8 triliun subsider 9 tahun penjara.

Tuntutan tersebut didasarkan pada dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook yang dilakukan secara bersama-sama





