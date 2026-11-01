Musnahkan 149980 Batang Ganja di Mandailing Natal, Polda Sumut Bongkar Lahan 5 Hektar

Polda Sumut memusnahkan 149980 batang ganja seluas 5 hektar di Mandailing Natal. Operasi gabungan berhasil mengungkap sumber produksi narkoba di Tor Sihite, Senin 2 Oktober 2026.

Polda Sumatera Utara bersama instansi terkait melakukan operasi penindakan besar-besaran di kawasan Tor Sihite, Desa Rao Rao Dolok, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Aksi ini berhasil mengungkap dan memusnahkan sekitar 150.000 batang tanaman ganja yang tumbuh liar di lahan seluas 5 hektare. Penemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada jajaran kepolisian setempat.

Operasi Gabungan di Lokasi Terpencil

Kegiatan penindakan ini melibatkan sinergi intensif antara Badan Narkotika Nasional provinsi Sumatera Utara, Tentara Nasional Indonesia, Satpol PP, dan elemen masyarakat sekitar. Direkomendasikan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andy Arisandi, operasi ini menunjukkan komitmen kuat untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Koordinasi multi-institusi ini diperlukan karena lokasi penemuan tanaman ganja berada di area yang cukup sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor.

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Petugas gabungan harus menempuh perjalanan kaki selama kurang lebih sembilan jam untuk mencapai lokasi ladang ganja tersebut. Kedatangan tim operasi di lapangan diperkirakan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah tiba, petugas langsung melakukan penyisiran menyeluruh di seluruh area hutan yang dikenal sebagai Tor Sihite untuk memastikan tidak ada tanaman yang terlewatkan selama proses pengungkapan.

Ditemukan Tanaman Ganja Siap Panen

Saat melakukan penyisiran, petugas berhasil menemukan lahan perkebunan ganja dengan luas mencapai 5 hektare. Jumlah total tanaman yang ditemukan adalah sekitar 150.000 batang. Ciri-ciri fisik tanaman menunjukkan bahwa ganja tersebut memiliki tinggi berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Berdasarkan perkiraan pertumbuhan, tanaman ganja ini diperkirakan berusia sekitar 5 hingga 6 bulan, menandakan bahwa mereka siap untuk dipanen atau diproses lebih lanjut jika tidak ditindaklanjuti.

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Sejumlah besar tanaman ini kemudian dimusnahkan secara langsung di lokasi untuk mencegah penyebarannya. Jumlah batang ganja yang dimusnahkan mencapai 149.980 batang melalui metode pencabutan dan pembakaran. Proses pemusnahan ini dilakukan dengan protokol keamanan ketat untuk memastikan tidak ada residu yang kembali beredar di masyarakat atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Proses Hukum dan Pengembangan Kasus

Sisa sebanyak 20 batang tanaman disisihkan khusus sebagai barang bukti untuk mendukung proses hukum selanjutnya. Meskipun jumlah besar telah dimusnahkan, penegakan hukum tidak berhenti pada pemusnahan tanaman saja. Kombes Pol Andy Arisandi menegaskan bahwa aparat terus melakukan pengembangan informasi untuk mengungkap identitas dan keberadaan pihak yang diduga sebagai pemilik maupun pengelola ladang tersebut.

Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas penanaman ganja di kawasan Tor Sihite. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi ketat dan operasi gabungan. Hingga berita ini diturunkan, Kapolda Sumut bersama Polres Mandailing Natal dan BNNP Sumut masih berkoordinasi serta memeriksa saksi untuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas kepemilikan lahan ilegal ini.

Kombes Pol Andy Arisandi juga memberikan apresiasi tinggi kepada masyarakat yang telah berperan aktif memberikan informasi. Sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat diakui menjadi bagian penting dalam upaya memberantas narkoba secara komprehensif. Kapolda Sumut mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika.

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Polda Sumatera Utara memastikan bahwa seluruh rangkaian operasi dan pemusnahan ganja berlangsung dengan aman dan terkendali. Pengungkapan ini menjadi wujud nyata komitmen Polda Sumatera Utara dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Upaya ini juga bertujuan untuk memutus mata rantai produksi narkoba sejak dari sumbernya di hulu. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus akan terus diupdate seiring dengan proses penyelidikan yang sedang berlangsung.