Musk Gagal Dukung Republik, Demokrat Kuasai Kongres

Elon Musk habiskan 445 juta dolar AS namun Partai Republik kalah telak. Demokrat merebut DPR dan Senat, mengakhiri dominasi dana besar.

Elon Musk gagal mengonsolidasikan pengaruh politiknya setelah Partai Republik mengalami kekalahan telak dalam pemilu tengah periode yang digelar pada 3 November 2026. Investor teknologi terkaya di dunia ini menggelontorkan dana melebihi 600 juta dolar AS untuk mendukung kubu Republik, namun upaya tersebut tidak mampu mengubah arah suara rakyat di bilik suara.

Detail Perolehan Dana dan Kemenangan

Elon Musk mendistribusikan 445 juta dolar AS khusus untuk Pemilu Federal, menjadikan ia salah satu penyumbang individual terbesar sepanjang sejarah. Data dari OpenSecrets mencatat bahwa dari 37 calon anggota DPR yang ia dukung, hanya tiga yang berhasil memenangkan kursi. Sebanyak 33 kandidat lainnya tumbang dalam pertarungan ketat, sementara satu kursi di Alaska masih dalam proses verifikasi hasil. Di tingkat Senat, Musk hanya sukses menempatkan satu dari tujuh calon senator yang ia biayai, dengan enam calon lainnya kalah telak.

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Kondisi ini kontras dengan total donasi Partai Republik yang mencapai 1,67 miliar dolar AS dari 50 penyumbang terbesar lintas sektor. Angka tersebut dua kali lipat lebih besar dibandingkan dana 832 juta dolar AS yang diterima oleh Partai Demokrat. Meskipun begitu, tsunami biru membawa kemenangan telak bagi Partai Demokrat dalam merebut kendali Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Kemenangan ini secara tegas membuktikan bahwa aliran dana raksasa dari sektor teknologi tidak dapat membeli hasil akhir pemilihan umum.

Posisi Para Pemangku Kepentingan

Elon Musk merespons kekalahan besar ini melalui platform X pada Rabu, 4 November 2026, dengan nada yang menunjukkan kekecewaan mendalam. Ia menuliskan pernyataan bahwa senjata energi berkinerja tinggi yang ia kembangkan tampaknya tidak efektif dalam konteks intervensi politik saat ini. Pernyataan tersebut menjadi simbol dari kegagalan strategi mobilisasi dana raksasa untuk mengubah dinamika kekuasaan legislatif.

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Dalam pidato kemenangannya di Austin, Texas, pada Selasa, 3 November 2026, James Talarico menyampaikan pesan politik yang sangat kuat. Ia menargetkan para jutawan dan triliuner yang mendanai sistem politik, menekankan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, bukan di tangan donor kaya. Kemenangan Talarico di Texas menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi uang dalam proses politik tingkat negara bagian dan federal.

David Hopkins, seorang profesor ilmu politik dari Boston College, memberikan analisis bahwaelon Musk berada dalam posisi yang sangat rentan secara politik. Hal ini disebabkan oleh sejarah keterkaitannya dengan pemerintahan Trump serta hubungan bisnis langsung perusahaannya dengan instansi pemerintah. Posisi strategis ini menjadikan Musk sebagai target utama scrutiny atau pemeriksaan ketat oleh kongres yang kini dikendalikan oleh oposisi.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Imbas langsung dari hasil pemilu terlihat jelas di pasar saham pada Kamis, 5 November 2026. Saham SpaceX anjlok sebesar 8,5 persen, sementara saham Tesla mengalami penurunan lebih tajam hingga 11,4 persen. Investor global mulai mengkhawatirkan kemungkinan Kongres yang baru akan memperketat regulasi terhadap operasional Starlink dan proyek-proyek pusat data kecerdasan buatan milik Musk. Ketidakpastian regulasi ini menjadi ancaman serius bagi valuasi perusahaan yang dipimpinnya.

Di Texas, tempat markas besar Tesla dan SpaceX, Elon Musk menghabiskan hampir 230 juta dolar AS untuk kampanye senator, 5 juta dolar AS untuk gubernur, dan 500.000 dolar AS untuk wakil gubernur. Seluruh kandidat yang ia dukung di tingkat negara bagian ini kalah total. Sebanyak 153,5 juta dolar AS juga dialokasikan untuk iklan politik yang menyerang calon senator Demokrat, James Talarico, namun upaya tersebut gagal total membendung gelombang kemenangan Demokrat.

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Kemenangan Partai Demokrat membuka peluang besar bagi pengesahan undang-undang baru yang diusulkan oleh Anggota DPR Robert Garcia dan Senator Chris van Hollen. Rancangan undang-undang ini bertujuan menutup celah yang memungkinkan pemilik perusahaan menerima kontrak pemerintah menyumbangkan uang pribadi ke kampanye politik. Selama ini, larangan hanya berlaku bagi entitas perusahaan, bukan pemilik individu. Pengesahan aturan ini akan membatasi kemampuan Musk dan sejenisnya dalam mempengaruhi kebijakan.

Gubernur Texas terpilih, Gina Hinojosa, juga mengambil langkah hukum dengan menggugat mantan gubernur Greg Abbott yang didukung oleh Elon Musk. Pengadilan pada 26 Oktober memenangkan gugatan Hinojosa terkait pemberian insentif pajak dan kontrak pemerintah kepada perusahaan Musk, meskipun Abbott telah mengajukan banding. Ini menandai dimulainya era pengawasan ketat terhadap penggunaan aset publik untuk kepentingan bisnis pribadi para miliarder teknologi.