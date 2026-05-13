Musisi Afgan Gelar Konser Tanggal 18 Juli 2026, Harga Tiket Mulai dari Rp600 Ribu

Musisi Afgan akan menggelar konser tunggal bertajuk "Retrospektif" di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Sabtu, 18 Juli 2026. Momen ini menjadi penanda eksistensi musisi 36 tahun tersebut selama 18 tahun berkiprah di belantika musik Tanah Air. Bagi para calon penonton, pihak penyelenggara telah merilis daftar harga tiket dengan berbagai kategori. Berdasarkan informasi resmi, harga tiket konser Afgan dimulai dari Rp600 ribu. Harga tersebut ada di kategori Bronze. Berlanjut ke kategori Festival, dijual seharga Rp800.000. Sementara kategori Silver dipatok Rp1,1 juta dan kategori Gold seharga Rp1,5 juta. Penggemar yang menginginkan posisi menonton lebih strategis bisa memilih kelas Platinum seharga Rp 2,5 juta atau VIP seharga Rp 3 juta. Tersedia pula kelas premium yakni VIP Center B seharga Rp3,5 juta, VIP Center A Rp4 juta, hingga Diamond Rp4,75 juta.

Ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada 18 Juli 2026. Momen ini menjadi penanda eksistensi musisi 36 tahun tersebut selama 18 tahun berkiprah di belantika musik Tanah Air.

Bagi para calon penonton, pihak penyelenggara telah merilis daftar harga tiket dengan berbagai kategori. Berdasarkan informasi resmi, harga tiket konser Afgan dimulai dari Rp600 ribu. Harga tersebut ada di kategori Bronze. Berlanjut ke kategori Festival, dijual seharga Rp800.000.

Sementara kategori Silver dipatok Rp1,1 juta dan kategori Gold seharga Rp1,5 juta. Penggemar yang menginginkan posisi menonton lebih strategis bisa memilih kelas Platinum seharga Rp 2,5 juta atau VIP seharga Rp 3 juta. Tersedia pula kelas premium yakni VIP Center B seharga Rp3,5 juta, VIP Center A Rp4 juta, hingga Diamond Rp4,75 juta. Pelantun"Sadis" ini rencananya akan membawakan total 30 lagu untuk menghibur sekitar 4.000 penonton.

"Retrospektif bakal dibawain semua, sepuluh lagu. Cuman sisanya ya lagu saya yang sudah hits gitu ya kayak 'Sadis', 'Terima Kasih Cinta'," ujar Afgan dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 13 Mei 2026. dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13//5/2026). Pemilik hits"Sadis" ini akan menggelar konser tunggal bertajuk"Retrospektif" di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Rena Pangesti/Suara.com] Penyanyi yang memulai debutnya pada 2008 ini sengaja memilih lagu-lagu populer agar tercipta suasana yang lebih akrab. Mau merasakan yang namanya satu venue tuh 4.000 orang nyanyi bareng," tuturnya. Selain mengandalkan daftar lagu hit, Afgan memiliki visi besar untuk memberikan suguhan musik yang terasa sakral dan magis bagi penontonnya.

"Niat saya adalah saya ingin memberikan suguhan konser yang sebaik-baiknya. Saya ingin mengembalikan lagi betapa sakralnya konser musik gitu ya," ucap sahabat Rossa ini





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Afgan Retrospektif Jakarta Convention Center Jakarta Pusat Harga Tiket Kategori VIP Platinum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aksi Felicia di The Icon Indonesia Bikin Afgan Speechless dan Disambut Standing Ovation Para JuriBagaimana penampilan para peserta The Icon Indonesia SCTV di babak Top 13 Final?

Read more »

Mengenal Chaeroel, Musisi Muda yang Viral Gegara Gak Bisa Alat Musik Tapi Tembus 24 Juta StreamChaeroel, musisi muda otodidak asal Indonesia, berhasil meraih lebih dari 24 juta stream di platform musik digital sepanjang 2026. Kenali perjalanan uniknya dari komikus.

Read more »

Erwin Gutawa sebut Afgan miliki kemiripan dengan ChrisyeMusikus Erwin Gutawa menilai penyanyi Afgan Syahreza memiliki kemiripan dengan legenda musik Indonesia, Chrisye.Pernyataan tersebut muncul menjelang ...

Read more »

Buka-bukaan Jurnal Pribadi, Afgan Siap Bikin Penonton Nangis di Konser RetrospektifPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »