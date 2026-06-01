Musim Sensasional Sepak Bola Wanita Eropa: Dari Barcelona, Paris FC, hingga Pemain Muda yang Menjadi Sorotan

Artikel ini mengulas berbagai kabar heel belangrijk sepak bola wanita Eropa musim ini, termasuk dominasi Barcelona, Lyon, dan Bayern, keberhasilan Manchester City dan Brighton, serta performa luar biasa pemain seperti Felicia Schroder, Selina Cerci, Mariona Caldentey, dan Merveille Kanjinga.

Musim sepak bola wanita Eropa menyajikan berbagai kisah menarik di berbagai kompetisi. Liga Champions berjalan seru dengan format fase grup yang baru dan final yang memukau ketika Barcelona mengalahkan Lyon .

Di kompetisi domestik, Manchester City berhasil memenangkan Women's Super League untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, sementara Brighton mencapai final Piala FA. Di Spanyol, Prancis, dan Jerman, Barcelona, Lyon, dan Bayern Munich masing-masing mengamankan treble domestik, menunjukkan dominasi yang kuat. Paris FC menunjukkan konsistensi mengesankan dengan mencapai final Championship setelah memenangkan Coupe de France.

Clara Mateo menjadi pusat perhatian dengan kontribusi鷹眼 dan umpan cerdiknya yang menghasilkan banyak gol, termasuk yang mengarahkan Hawa Sangare untuk mencetak gol kemenangan 1-0 atas Paris Saint-Germain. Mateo terlibat dalam 12 gol liga musim ini dan menjadi motor penggerak tim serta contoh alasan mengapa PFC kini menjadi ancaman utama bagi Lyon di Prancis. Di Swedia, Liga Damallsvenskan memiliki struktur berbeda dengan memulai musim pada Maret hingga November.

Felicia Schroder dari Hacken menjadi bintang utama, mencetak delapan gol termasuk seorang hat-trick dalam final Europa Cup dua leg melawan Hammarby. Di liga domestik, ia menorehkan 14 gol dan empat assist dalam 14 pertandingan terakhir, memenangkan Golden Boot dan membantu tim menjadi juara. Chelsea dilaporkan telah membuat tawaran rekor dunia untuk mengontraknya setelah gagal merekrut Khadija Shaw. Selina Cerci dari Hoffenheim menjalani musim gemilang dengan 16 gol Bundesliga pada musim 2024-25 dan mengulangi prestasi tersebut di musim 2025-26.

Ia mencetak total 25 gol dari 48 gol timnya di liga, termasuk assist yang meningkat dari tiga menjadi sembilan, sehingga Hoffenheim naik ke peringkat keempat. Kinerjanya membuatnya dikaitkan dengan transfer ke Arsenal, juara Eropa sebelumnya. Mariona Caldentey di Arsenal mengalami perubahan peran dari penyerang ke gelandang lebih dalam, sehingga mengurangi output golnya. Namun, ia tetap menjadi sangat penting dengan umpan kunci yangPremium dan pengaruh besar di lini tengah.

Tim menunjukkan performa yang berbeda saat ia absen atau masuk sebagai substitut. Di WSL, hanya satu pemain yang melakukan lebih banyak umpan kunci daripada ia, dan di Liga Champions, hanya Alexia Putellas dan Mapi Leon yang mengungguli quantitynya di sepertiga akhir lapangan. Ini menegaskan nilai strategisnya meskipun statistik golnya menurun. Merveille Kanjinga di Ligue 1 menjadi sorotan karena terlibat langsung dalam lebih banyak gol dibandingkan Romee Leuchter.

Musim ini menjadi saat kemunculan barsa untuk penyerang Prancis tersebut, yang kontribusinya sangat signifikan bagi timnya dalam liga domestik





