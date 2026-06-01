Musim panas yang penuh dengan transfer spektakuler akan segera tiba, dan beberapa pemain berpotensi pindah klub. Karim Adeyemi , pemain timnas Jerman, telah dikaitkan dengan beberapa klub papan atas Eropa, termasuk Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Chelsea, Tottenham, dan Napoli.

Kontraknya di Borussia Dortmund akan segera memasuki 12 bulan terakhir, sehingga ia bisa saja tersedia dengan harga yang lebih murah. Fokus utama Julian Alvarez menjelang musim panas ini adalah memimpin lini depan Argentina dalam upaya mempertahankan gelar Piala Dunia, namun pembicaraan mengenai masa depannya di klub telah memanas setelah Barcelona mengajukan tawaran sebesar €100 juta untuk penyerang Atletico Madrid tersebut.

Elliot Anderson berpotensi menjalani musim panas yang akan mengubah hidupnya setelah berhasil menempatkan diri sebagai pemain inti bersama Declan Rice di lini tengah timnas Inggris. Ditambah dengan minat transfer yang terus meningkat terhadap dirinya, popularitas pemain berusia 23 tahun ini berpotensi mencapai level yang sebelumnya tak terbayangkan pada tahun 2026.

Carlos Baleba nyaris hengkang dari Brighton musim panas lalu setelah Manchester United menunjukkan minat serius untuk mendatangkan pemain internasional Kamerun itu ke Old Trafford, dan sepertinya sorotan yang semakin intens tersebut berdampak pada penampilannya di lapangan. Namun, meski belum mampu menampilkan performa setinggi musim 2024-25, pemain berusia 22 tahun ini diperkirakan tetap akan pindah klub dalam beberapa pekan mendatang.

Ayyoub Bouaddi, salah satu talenta paling menjanjikan di kancah sepak bola Prancis, menjadi sorotan musim lalu berkat penampilannya yang dominan bersama Lille saat menghadapi tim-tim seperti Real Madrid dan Juventus di Liga Champions, padahal usianya baru 17 tahun





