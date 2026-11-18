Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Da Lopez Entertainment menghadirkan Musikal SIDIK. Pertunjukan ini akan digelar di Teater Besar Taman Ismail Marzuki pada 4 hingga 6 Desember 2026 sebagai upaya penyampaian pesan integritas kepada masyarakat luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkolaborasi dengan Da Lopez Entertainment untuk menghadirkan pertunjukan teater bermuatan pendidikan integritas. Karya seni ini berjudul Musikal SIDIK dan dijadwalkan tampil di Teater Besar Taman Ismail Marzuki pada rentang tanggal 4 hingga 6 Desember 2026. Pagelaran ini dirancang khusus untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada publik melalui media seni pertunjukan.

Proses Produksi dan Penyiapan Naskah

Amir Arief selaku Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa persiapan karya ini telah dimulai jauh sebelumnya. Naskah serta konsep cerita untuk Musikal SIDIK sesungguhnya sudah disiapkan sejak tahun 2024. Proses produksi yang panjang ini menunjukkan bahwa kampanye antikorupsi bukan merupakan inisiatif mendadak melainkan upaya strategis yang direncanakan secara matang dan berkelanjutan.

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Pesan utama yang dibawa dalam pertunjukan ini berpusat pada kisah inspiratif seorang penyidik lembaga pemberantasan korupsi. Karakter utama yang diangkat dalam cerita ini menggambarkan perjuangan dan dinamika kehidupan seorang aparat penegak hukum dalam melawan tindak pidana korupsi. Narasi tersebut dirancang untuk memberikan sudut pandang yang lebih manusiawi dan relevan bagi penonton.

Strategi Repetisi untuk Pelajar dan Komunitas

Seusai serangkaian pertunjukan selesai dilaksanakan, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menerbitkan buku skenario resmi dari Musikal SIDIK. Dokumen naskah ini akan didistribusikan secara luas agar dapat diakses oleh pelajar maupun berbagai komunitas teater di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil agar pesan antikorupsi tidak hanya berhenti sebagai hiburan di atas panggung tetapi terus berkembang.

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Pengalaman sukses dari karya sebelumnya yang dikembangkan oleh Da Lopez Entertainment menjadi bukti bahwa format musikal dapat direplikasi hingga ke seratus komunitas pelajar atau sekolah. Harapan terbesar dari strategi ini adalah agar generasi muda dapat mengadopsi naskah tersebut dan mementaskannya secara mandiri di lingkungan pendidikan mereka masing-masing.

Konfirmasi Cast dan Jadwal Pertunjukan

Untuk eksekusi panggung, Sutradara Musikal SIDIK Jovial da Lopez telah melakukan casting terhadap para aktor berpengalaman. Nino Prabowo akan membesut karakter utama Sidik Budiman yang menjadi pusat cerita dalam musikal ini. Sementara itu, peran Johan Mario akan diisi oleh aktor Reza Andriyanto yang dikenal dengan kemampuannya dalam membawakan peran kompleks.

Jovial da Lopez juga mengungkap bahwa tim pemain musikal ini memiliki latar belakang yang beragam. Komposisi cast terdiri dari pegawai kantoran, aktor profesional yang aktif berkecimpung di dunia teater, serta guru vokal. Keragaman latar belakang ini diharapkan dapat memberikan nuansa autentik dan mendalam dalam setiap adegan yang ditampilkan.

Rangkaian Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia

Pagelaran musik ini akan dilaksanakan dengan total enam sesi pertunjukan selama tiga hari terakhir di Desember 2026. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari rangkaian acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2026. Tujuan utama dari penyusunan jadwal ini adalah untuk memaksimalkan jangkauan audiens di tengah puncak momentum kampanye global tersebut.

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Informasi detail mengenai jadwal tiket, lokasi, serta berita terbaru seputar pertunjukan dapat diakses melalui saluran media sosial resmi. Publik dapat memantau akun Instagram @official.kpk, @suaraantikorupsi.kpk, serta @dalopezmedia untuk mendapatkan update terkini. Akses informasi yang transparan ini memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye literasi integritas nasional.