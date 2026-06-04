Musikal Senja Teduh Pelita: Puncak Karya Jakarta Movin

Jakarta Movin memperkenalkan Musikal Senja Teduh Pelita yang akan digelar pada 3-12 Juli 2026 di Jakarta. Pertunjukan ini mengusung genre science fiction futuristik yang diadaptasi dari lagu-lagu MALIQ & D'Essentials.

Perwakilan Jakarta Movin , MALIQ & D'Essentials, dan Indonesia Kaya memperkenalkan Musikal Senja Teduh Pelita dalam peluncuran pertunjukan yang akan digelar pada 3-12 Juli 2026 di Jakarta.

Pertunjukan ini dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 12 Juli 2026 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Karya terbaru ini menjadi bagian dari konsistensi Jakarta Movin dalam menghadirkan pertunjukan musikal dengan kualitas yang terus berkembang. Melalui cerita yang relevan dengan tantangan masa depan, pertunjukan tersebut tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga mengajak penonton merenungkan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dan lingkungan. Musikal Senja Teduh Pelita mengusung genre science fiction futuristik yang diadaptasi dari lagu-lagu MALIQ & D'Essentials.

Pertunjukan ini memadukan musik, teater, dan narasi reflektif tentang masa depan bumi dalam sebuah kisah yang menyoroti keberanian, harapan, serta perjuangan generasi muda ketika menghadapi dunia yang berada di ambang kehancuran. Sebanyak 20 lagu MALIQ & D'Essentials dipilih dan diadaptasi untuk mendukung alur cerita serta perjalanan para tokoh. Lagu-lagu seperti Senja Teduh Pelita, Himalaya, Aurora, Jalan Pulang, hingga karya dari album terbaru Begini Begitu dirangkai menjadi bagian penting dalam membangun emosi, konflik, dan perkembangan cerita di atas panggung.





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