Musikal Senja Teduh Pelita Menghadirkan Kisah Emosional tentang Generasi Muda

Musikal Senja Teduh Pelita, yang diproduksi oleh Nuya Susantono, menghadirkan kisah emosional tentang keberanian, harapan, dan perjuangan generasi muda di tengah dunia yang berada di ambang kehancuran. Pemeran utamanya adalah anak-anak, bukan orang dewasa, seperti lagu Maliq & D'Essentials terasosiasi biasanya.

Para pemeran musikal Senja Teduh Pelita menampilkan pertunjukan di Galeri Indonesia Kaya. Nuya Susantono , produser dan sutradara, mengatakan bahwa 20 lagu band Maliq & D'Essential yang berdiri sejak 2002 itu memiliki makna lebih dari sekadar asmara.

Ia mengolah lirik-lirik puitis menjadi sedalam isu global terkini, dari masalah geopolitik hingga keberlanjutan lingkungan. Nuya mengaku sudah punya ide untuk mengangkat karya musik Maliq & D'Essential ke panggung musikal sejak 2023. Saat itu, orang pertama yang diajaknya bicara adalah Angga Puradiredja. Namun, ide tersebut masih mentah dan tak tergarap dengan intens hingga pada 2025, Nuya berdiskusi dengan Widi Puradiredja.

Dalam beberapa bulan, Nuya mencoba merangkum interpretasinya atas lagu-lagu Maliq & D'Essentials menjadi satu cerita yang utuh. Beberapa bahkan jarang diputarkan atau bahkan dibawakan band itu saat manggung, seperti Sayap, yang diakui Angga hanya pernah dibawakan sekali saja sejak lagu itu dirilis pada 2017. Hasilnya, ia mengonsep pertunjukan musikal sci-fi futuristik yang menghadirkan kisah emosional tentang keberanian, harapan, dan perjuangan generasi muda di tengah dunia yang berada di ambang kehancuran.

Pemeran utamanya adalah anak-anak, bukan orang dewasa, seperti lagu Maliq & D'Essentials terasosiasi biasanya.





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Musikal Senja Teduh Pelita Nuya Susantono Maliq & D'essential Generasi Muda Kisah Emosional

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