Museum Panorama Pertahanan Sevastopol Rusak Akibat Serangan Drone Ukraina

Kebakaran melanda museum bersejarah Panorama Pertahanan Sevastopol di Krimea setelah serangan pesawat tak berawak Ukraina. Atap museum rusak dan sejumlah lukisan bersejarah hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan beberapa karya seni. Insiden ini menambah panjang daftar kerusakan budaya akibat perang Rusia-Ukraina.

Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melanda Museum Panorama Pertahanan Sevastopol di Krimea pada Rabu (10/6/2026). Kebakaran ini dipicu oleh serangan pesawat tak berawak Ukraina yang menargetkan atap museum.

Gubernur Sevastopol yang ditunjuk Rusia, Mikhail Razvozhayev, mengonfirmasi bahwa atap bangunan mengalami kerusakan parah akibat ledakan. Menurutnya, api dengan cepat menyebar ke dalam gedung dan menghancurkan sebagian besar dekorasi interior. Untungnya, bangunan utama tidak runtuh, tetapi lukisan-lukisan bersejarah yang berada dalam tahap akhir restorasi hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tetapi kerugian budaya sangat besar.

Museum ini menyimpan panorama raksasa karya seniman Rusia Franz Roubaud yang menggambarkan Pengepungan Sevastopol pada 1854-1855. Karya tersebut dibuat antara 1902 dan 1904 dan merupakan salah satu panorama terbesar di dunia. Sayangnya, bagian tengah lukisan itu hancur akibat api. Kejadian ini memicu kecaman dari komunitas seni internasional.

Banyak pihak menyayangkan hilangnya warisan budaya yang tak ternilai. Pemerintah Rusia berjanji akan melakukan rekonstruksi, meskipun para ahli meragukan keasliannya dapat dipulihkan sepenuhnya. Sejarah Museum Panorama Pertahanan Sevastopol sendiri penuh dengan tragedi. Pada 1942, gedung ini rusak berat akibat penembakan oleh Nazi Jerman.

Saat itu, 86 fragmen lukisan berhasil diselamatkan dengan cara dipotong dan dikeluarkan dari kobaran api. Fragmen-fragmen tersebut kemudian disimpan dan dipulihkan secara bertahap. Setelah Perang Dunia II, museum dibangun kembali dan dibuka untuk umum pada 1950-an. Namun, serangan drone terbaru ini menghancurkan apa yang tersisa dari koleksi asli.

Petugas pemadam kebakaran berusaha keras menyelamatkan lukisan-lukisan yang masih utuh. Beberapa di antaranya berhasil dievakuasi menggunakan tandu khusus. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena api terus berkobar. Sayangnya, hanya sedikit yang bisa diselamatkan.

Kerusakan terparah terjadi di ruang utama yang menyimpan panorama Roubaud. Lukisan itu terbakar hingga hanya tersisa bingkai besinya. Masyarakat setempat dan sejarawan merasa sangat kehilangan. Museum ini bukan hanya objek wisata, tetapi juga simbol sejarah perjuangan Krimea.

Hingga kini, belum ada verifikasi independen mengenai tingkat kerusakan secara keseluruhan. Pihak berwenang Rusia membatasi akses ke lokasi. Sementara itu, Ukraina belum memberikan komentar resmi tentang serangan tersebut. Konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan telah menyebabkan banyak kerusakan infrastruktur budaya.

Museum Panorama Pertahanan Sevastopol adalah salah satu yang terbaru dalam daftar situs bersejarah yang hancur akibat perang. Para ahli warisan budaya menyerukan perlindungan yang lebih baik bagi situs-situs semacam itu. Mereka berpendapat bahwa meskipun dalam kondisi perang, properti budaya harus dilindungi sesuai hukum internasional. Kejadian ini juga menyoroti risiko penyimpanan benda seni di zona konflik.

Banyak museum di Ukraina dan Krimea telah memindahkan koleksi ke tempat aman, tetapi tidak semua bisa diselamatkan. Kehilangan panorama Roubaud merupakan pukulan berat bagi dunia seni. Karya tersebut dikenal memiliki detail historis yang tinggi dan menjadi saksi bisu peristiwa Perang Krimea. Upaya restorasi di masa depan akan sangat sulit karena tidak ada dokumentasi yang cukup.

Semoga peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga warisan budaya di tengah konflik





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Sevastopol Museum Panorama Serangan Drone Kebakaran Perang Rusia Ukraina

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