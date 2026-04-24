Museum Nasional Indonesia Rayakan Ulang Tahun ke-248 dengan Pameran dan Kontes Surat Cinta

Museum Nasional Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-248 dengan berbagai kegiatan menarik, termasuk kontes menulis surat cinta, pameran Numismatik dan Pendar, serta aktivasi lainnya untuk mendekatkan museum dengan masyarakat.

Museum Nasional Indonesia akan merayakan hari ulang tahun nya yang ke-248 pada hari Jumat, 24 April 2026. Perayaan ini akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperingati 'ruang pamer' sejarah Indonesia yang telah berdiri sejak 1778 sebagai lembaga kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Batavia.

Salah satu kegiatan unik yang diadakan adalah kontes menulis surat cinta untuk Museum Nasional Indonesia. Peserta diwajibkan menulis surat tersebut di kartu pos dan mengirimkannya melalui pos dengan perangko. Pihak museum akan memilih 20 surat cinta terbaik yang menyampaikan harapan dan ungkapan sayang untuk museum tersebut. Kepala Museum dan Cagar Budaya (MCB), Indira Estiyanti Nurjadin, menjelaskan bahwa format surat melalui pos dipilih karena museum memiliki banyak koleksi budaya fisik yang perlu dirasakan keberadaannya secara langsung.

Menurutnya, penggunaan kertas, kartu pos, perangko, dan tulisan tangan adalah cara untuk kembali ke pendekatan analog dan mengingatkan generasi sekarang akan nilai-nilai tersebut. Kontes menulis surat cinta akan berlangsung hingga 18 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Museum Internasional. Pemenang akan diumumkan sekitar dua minggu kemudian dan akan mendapatkan hadiah menarik. Informasi lebih detail mengenai kontes ini dapat ditemukan di akun media sosial Museum Nasional Indonesia.

Selain kontes surat cinta, museum juga akan menyelenggarakan berbagai aktivasi menarik di dalam museum, seperti Yoga at Night, workshop clay painting, lokakarya Rakopi yang memperkenalkan cara mengenal dan meracik kopi, serta penawaran tiket khusus seharga Rp2.480 pada hari ulang tahun museum. Sebagai puncak perayaan, Museum Nasional Indonesia akan membuka dua pameran tetap terbaru di lantai 2 Gedung A. Pameran pertama berjudul Numismatik, yang telah lama dinantikan oleh banyak orang.

Pameran ini menampilkan koleksi uang dari berbagai periode sejarah Indonesia, mulai dari era sebelum kolonial hingga masa kini. Pihak museum harus berhati-hati dalam menata pameran ini karena ruangan yang terbatas dan banyaknya koleksi yang tersedia, yaitu sekitar 50 ribu koleksi uang. Pameran Numismatik ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sejarah Indonesia tidak hanya terbatas pada masa penjajahan, tetapi juga mencakup kejayaan kerajaan-kerajaan yang ada sebelum kemerdekaan.

Tata pameran dibuat interaktif dengan penggunaan layar sentuh dan proyeksi untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik kepada pengunjung. Di seberang ruang pameran Numismatik, Museum Nasional Indonesia juga menghadirkan pameran Pendar: Kilas Terang Meretas Bayang. Pameran ini menampilkan berbagai koleksi lampu dari masa abad ke-9 Masehi. Pameran 'Pendar' mengajak pengunjung untuk menjelajahi evolusi lampu dari masa ke masa, yang melambangkan cahaya pengetahuan dan pencerahan.

Koleksi yang dipamerkan merupakan kombinasi dari koleksi museum dan donasi dari kolektor, termasuk sekitar 30 lampu dari zaman Majapahit dan 60-70 lampu kolonial yang terbuat dari besi. Koleksi tertua yang dipajang adalah lampu blencong dari abad ke-9, yang menggunakan minyak nabati sebagai bahan bakar dan dihias dengan motif mitologi.

Melalui berbagai pameran dan kegiatan yang diadakan, Indira Estiyanti Nurjadin berharap Museum Nasional Indonesia dapat semakin dekat dengan masyarakat Indonesia dan membangkitkan rasa ingin tahu serta kebanggaan akan identitas sebagai bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa kejayaan Nusantara telah ada jauh sebelum masa kemerdekaan dan era kolonial, seperti yang dibuktikan oleh temuan-temuan arkeologis seperti lukisan gua purba di Muna, Sulawesi Tenggara, yang berusia 68 ribu tahun





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Museum Nasional Indonesia Ulang Tahun Pameran Numismatik Pendar Kontes Surat Cinta Sejarah Budaya

United States Latest News, United States Headlines

