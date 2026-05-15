Museum Hendra Hidayat: Ruang refleksi untuk memahami sejarah profesi dokter gigi

Museum Hendra Hidayat, yang didirikan oleh Debra Hidayat, merupakan ruang refleksi untuk memahami nilai, dedikasi, dan perjalanan panjang yang membentuk profesi kedokteran gigi. Museum tersebut menyimpan berbagai instrumen bedah lama, buku anatomi dengan catatan tangan, dokumentasi operasi, serta jejak perjalanan profesi drg Hendra Hidayat, SpBM yang merupakan salah satu pionir bedah mulut dan implantologi di Indonesia.

Perkembangan teknologi membuat dunia kedokteran gigi terus bergerak maju. Di tengah pesatnya inovasi dan keterampilan klinis modern, kesadaran untuk memahami akar profesi dinilai tetap penting.

Museum Hendra Hidayat, yang didirikan oleh Debra Hidayat, merupakan ruang refleksi untuk memahami nilai, dedikasi, dan perjalanan panjang yang membentuk profesi kedokteran gigi. Museum tersebut menyimpan berbagai instrumen bedah lama, buku anatomi dengan catatan tangan, dokumentasi operasi, serta jejak perjalanan profesi drg Hendra Hidayat, SpBM yang merupakan salah satu pionir bedah mulut dan implantologi di Indonesia. Koleksi tersebut menggambarkan bagaimana ilmu kedokteran gigi berkembang di masa ketika akses pendidikan, teknologi, dan referensi ilmiah masih sangat terbatas.

Pendiri museum, Debra Hidayat, mengatakan bahwa museum ini dibangun sebagai bagian dari proses pendidikan kedokteran gigi yang lebih holistik. Selama bertahun-tahun mendampingi perjalanan profesional sang ayah, drg Hendra Hidayat, SpBM, sekaligus membangun Indonesian Dental Training Center (IDTC), Debra melihat perkembangan kemampuan klinis dokter gigi muda yang semakin pesat. Namun, menurut dia, ada aspek lain yang juga perlu diperkuat, yakni pemahaman terhadap sejarah profesi.

"Dokter gigi sekarang sangat cepat belajar teknik. Akan tetapi, profesi (dokter gigi) tidak boleh hanya menghasilkan kemampuan teknis. Seorang profesional harus memahami sejarah yang membentuk pekerjaannya," ujar Debra dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (15/5/2026). Melalui museum ini, Debra juga mengajak komunitas dokter gigi dan masyarakat untuk lebih menghargai perjalanan keilmuan yang telah membuka jalan bagi perkembangan kedokteran gigi di Indonesia.

Menurut dia, penghormatan terhadap pionir bukanlah bentuk glorifikasi individu, melainkan bagian dari tanggung jawab profesi terhadap sejarahnya sendiri. Profesi yang melupakan akar sejarahnya berisiko kehilangan arah di tengah perkembangan zaman. Karena itu, Hendra Hidayat Museum diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus refleksi bagi generasi dokter gigi masa kini. Museum tersebut juga mengingatkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan lahir dari ketekunan, keberanian intelektual, dan komitmen panjang dalam melayani pasien.

Meski tidak besar secara fisik, gagasan yang diusung museum ini dinilai memiliki makna yang luas. Kualitas seorang dokter gigi, menurut Debra, tidak hanya diukur dari keterampilan tangan, tetapi juga dari kedalaman pemahaman terhadap profesinya. Melalui ruang edukasi tersebut, ia berharap, generasi dokter gigi Indonesia tidak hanya memiliki kemampuan klinis yang baik, tetapi juga identitas profesional yang kuat dan berakar pada sejarah profesinya





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Museum Hendra Hidayat Spbm Dental Training Center Professionalism History Pioneer Development Reflection Education Understanding History Of Medicine Professional Development Professional Identity Professional Ethics Professional Responsibility Professionalism In Medicine Professional Development In Medicine Professional Identity In Medicine Professional Ethics In Medicine Professional Responsibility In Medicine Professional Development In Dentistry Professional Identity In Dentistry Professional Ethics In Dentistry Professional Responsibility In Dentistry Professional Development In Oral And Maxillofa Professional Identity In Oral And Maxillofacia Professional Ethics In Oral And Maxillofacial Professional Responsibility In Oral And Maxill

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kisah Unik Carlo Ancelotti saat Brasil Tegang di Ruang Ganti: Tinggal Merokok, Lalu MenangKisah unik dari hubungan dekat Carlo Ancelotti dengan Casemiro muncul saat Brasil menjalani laga krusial kontra Paraguay dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Read more »

IDN Media Group Acquires M Bloc Group, Indonesia's Leading Placemaking NetworkIDN Media Group, perusahaan media dan entertainment teknologi terdepan untuk Milenial dan Gen Z di Indonesia, telah mengakuisisi M Bloc Group, jaringan placemaking terdepan di Indonesia untuk budaya, kreativitas, komunitas, dan hiburan. M Bloc Group dikenal karena konsep unik yang mengubah ruang-ruang bersejarah dan ikonik menjadi pusat budaya, kreativitas, komunitas, dan hiburan. Akuisisi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem IDN di ranah budaya dan hiburan, menghadirkan ruang-ruang hiburan di seluruh Indonesia tempat generasi muda dapat berekspresi, terhubung, dan berkarya bersama.IDN didirikan di Surabaya, Indonesia pada 8 Juni 2014 oleh dua bersaudara Winston Utomo dan William Utomo.

Read more »

Museum FIFA pamerkan teknologi sepak bola menjelang Piala Dunia 2026Dihadirkan oleh Museum FIFA, pameran "Sepak Bola dan Teknologi dari Museum FIFA" (Soccer & Technology from the FIFA Museum) melakukan debutnya ...

Read more »

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Kritik Terhadap Gaya Komunikasi Prabowo, Kekosongan Narasi Politik BerbahayaJumhur Hidayat, yang dikenal sebagai juru bicara pemerintah, dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, kritik terhadap gaya komunikasi Prabowo, presiden, terus berkembang. Salah satunya adalah adanya kekosongan narasi politik yang berbahaya di era digital.

Read more »