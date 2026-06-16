Museum dan Cagar Budaya RI Kembali Jalin Kerja sama dengan National Museum of Asian Art, Smithsonian

Indonesia melalui Museum dan Cagar Budaya RI menandatangani Memorandum of Understanding dengan National Museum of Asian Art, Smithsonian Institution AS untuk memperkuat pelestarian budaya, pengembangan kapasitas museum, serta perluasan akses pengetahuan. Kolaborasi ini diwujudkan dengan pelaksanaan Museum Capacity Building Workshop pada Juni 2026 di Jakarta yang melibatkan 30 peserta dari berbagai institusi kebudayaan Indonesia. Delegasi Smithsonian juga akan mengunjungi situs bersejarah seperti Candi Borobudur dan Puro Mangkunegaran. Duta Besar RI untuk AS menekankan peran diplomasi budaya, sementara Direktur NMAA berharap museum menjadi ruang dinamis koneksi masa lalu, sekarang, dan masa depan.

Indonesia melalui Kementerian Education, Culture, Research, and Technology / Museum and Heritage Affairs memperkuat kolaborasi internasional dengan National Museum of Asian Art (NMAA) yang merupakan bagian dari Smithsonian Institution Amerika Serikat.

Kemitraan ini manifestations Commitment to long-term cooperation in cultural heritage preservation, institutional capacity building, and expanding public access to knowledge and culture. The foundational document is a Memorandum of Understanding (MoU) signed in 2023 between the Indonesian Museum and Heritage Agency and the National Museum of Asian Art in Washington, D.C. The agreement underscores mutual dedication to safeguarding heritage, enhancing professional expertise, and fostering cross-cultural dialogue through museum practices.

The first major joint activity is the Museum Capacity Building Workshop scheduled for 22-26 June 2026 at the National Museum of Indonesia in Jakarta. Approximately 30 participants representing key Indonesian cultural institutions will attend, including the National Museum of Indonesia, National Gallery of Indonesia, Museum Batik Indonesia, Basoeki Abdullah Museum, Museum of National Awakening, Museum Sumpah Pemuda, Balai Kirti (Presidential Museum), Conservation Laboratory, Cultural Heritage Management Units across Banten, West Java, and Sumatra, as well as the Indonesian Heritage Agency.

The workshop will address strategic issues such as exhibition development, research-based conservation, digital technology integration, and public engagement strategies. Experts from NMAA will share knowledge: Dr. Emma Stein on curatorial practices and Southeast Asian art research; Erin Bryan on audience development and visitor experience enhancement; Hutomo Wicaksono on international partnership and cross-institutional collaboration; and Jenifer Bosworth on digital media utilization for content creation and broader access to collections.

Alongside the workshop, the delegation will conduct site visits to significant cultural locations, including Puro Mangkunegaran in Surakarta, Borobudur Temple, Prambanan Temple (a UNESCO World Heritage site), and the contemporary art exhibition Art-Jog in Yogyakarta. These visits aim to deepen understanding of Indonesia's diverse heritage and dynamic cultural landscape. The diplomatic dimension was highlighted in a meeting on 11 June 2026 at the Smithsonian Institution in Washington, D.C.

, where Indonesian Ambassador to the United States, Indroyono Soesilo, emphasized that this cooperation is a vital part of Indonesia's global cultural diplomacy.

"Through museum partnerships, we not only strengthen cultural institutions but also build bridges of understanding between the Indonesian and American peoples. Museums play a strategic role as spaces for dialogue, education, and cross-cultural exchange," stated Ambassador Indroyono. Dr. Chase Robinson, Director of the National Museum of Asian Art, added that the collaboration aims to transform museums into dynamic living spaces connecting past, present, and future.

"Through knowledge exchange, professional collaboration, and technology use, museums can expand public access and strengthen global cross-cultural understanding," he said. This partnership reflects a shared commitment to reinforce people-to-people ties through culture while ensuring heritage is preserved, accessed, understood, and utilized by future generations





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