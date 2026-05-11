MURI Record Breakers: Hammer Fight Series 3 Sets New Standards

MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) has just celebrated two major milestones with the recent Autohammer Fight Series 3 event, held in Jakarta. Senior Manager, MURI Triyono broke the record for the highest number of matches on a single day with 125, and the highest amount of belts ever given out at an event.

Senior Manager MURI Triyono memberikan dua plakat rekor MURI kepada promotor Hammer Fight Series 3, di Jakarta, Minggu (10/5/2026). Ajang Hammer Fight Jakarta mencetak sejarah dengan memecahkan dua rekor MURI adalah jumlah partai pertandingan terbanyak dalam sat u hari dan jumlah sabuk terbanyak yang diberikan dalam sa tu ajang, pada kejuaraan olahraga kombat di Jakarta.

"Ada dua rekor yang tercatat sekaligus. Yang pertama adalah kategori jumlah partai yang terbanyak, yang kedua adalah jumlah sabuk yang diberikan pada hari ini juga yang terbanyak, sebanyak 12 sabuk," kata Senior Manager Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Triyono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Di kesempatan tersebut, Triyono menjelaskan, kejuaraan yang berlangsung di Bali United Studio, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (10/5) menghadirkan lebih dari 125 pertandingan tinju dan muaythai, serta membagikan 12 sabuk kepada para juara dari berbagai kategori. Jumlah pertandingan tersebut menjadikan Hammer Fight Series 3 sebagai turnamen olahraga kombat dengan partai terbanyak dalam satu hari yang pernah didokumentasikan oleh MURI. Promotor Hammer Fight Ismail Said menyampaikan, rekor MURI tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan olahraga kombat di Tanah Air.

Ajang tersebut, tambah dia, menggabungkan cabang tinju dan muaythai serta membuka kesempatan bagi petarung pemula, amatir, dan profesional untuk merasakan atmosfer pertandingan sebagai bagian dari pembinaan menuju level yang lebih tinggi. MURI mengapresiasi ajang tersebut karena dinilai dapat menjadi wadah pembinaan atlet-atlet olahraga kombat di Indonesia





