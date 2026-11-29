Pasangan Murama dan Faul menyita perhatian dengan penampilan memukau di Top 8 LIDA 2026, meraih empat standing ovation penuh dari dewan juri yang memuji integritas vokal mereka.

Murama dan Faul Gayo berhasil mencuri perhatian publik serta dewan juri dalam ajang Lagu Indonesia Terbaik (LIDA) 2026. Pasangan penyanyi ini meraih empat standing ovation penuh saat tampil di babak Top 8 yang disiarkan langsung di saluran Indosiar dan Vidio pada Selasa (24/11/2026).

Kolaborasi Visual dan Vokal di Top 8 LIDA

Keduanya membawakan medley lagu Permaisuri Cinta dan Lebih Dari Selamanya dengan harmoni yang sangat pas. Penampilan tim Fildan ini mendapat pujian karena kombinasi antara kekuatan vokal dan estetika visual yang apik di atas panggung. Latar belakang bunga berwarna merah muda serta deretan lampu yang menyerupai lilin menciptakan atmosfer yang semakin manis dan romantis bagi para penonton.

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Murama tampil anggun mengenakan gaun model mermaid dengan nuansa hijau lembut yang dipadukan dengan hijab senada. Detail payet dan aksen biru muda pada kostumnya mempermanis penampilannya secara keseluruhan. Sementara itu, Faul Gayo tampil elegan dengan jas hijau zamrud berkilau, kemeja hitam, celana panjang hitam, serta bros keemasan yang mencerminkan sikap profesionalnya.

Memuji Integritas Vokal dan Cengkok Khas

Juri Soimah memberikan penilaian tinggi terhadap kualitas vokal yang ditampilkan oleh kedua penyanyi tersebut. Ia menilai Faul, yang merupakan juara LIDA 2019, sebagai penyanyi berkualitas dengan karakter kuat melalui cengkok khas Gayo yang khas dan sulit ditiru. Keahlian Faul ini menjadi nilai tambah yang signifikan dalam penilayaan performa mereka.

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Di sisi lain, Murama asal Sijunjung, Sumatera Barat, juga dinilai memiliki ciri tersendiri lewat cengkok Minang yang disebut Soimah sebagai cengkok rendang. Penampilan Murama bahkan membuat Soimah menyebutnya sebagai the next Lesti karena potensi besar yang dimilikinya. Soimah yakin gadis tersebut akan memiliki nama besar di industri musik nasional ke depan.

Reaksi Penuh Hormat dari Para Pihak

Murama mengungkapkan rasa bahasanya melalui keterangan unggahan di media sosialnya setelah pertunjukan. Ia menulis Masyaallah, duet bersama sang idola cengkok gayo @faul.gayo19. Saat berpose bersama, keduanya terlihat sangat serasi dengan sentuhan warna hijau yang konsisten. Senyum Murama dan gaya tenang Faul melengkapi potret kebersamaan yang harmonis di panggung.

Unggahan tersebut mendapat respons positif dari Faul yang menyelipkan semangat untuk rekan duetnya. Faul menulis Semangai Adiak @da8_murama disertai emoji hati sebagai bentuk dukungan emosional. Murama juga mendapat pesan berharga dari Soimah agar terus belajar, mengasah kemampuan, dan menjaga sikap dalam perjalanan kariernya agar tetap konsisten.