Mundurnya Gibran Tidak Goyahkan Investasi Jika Konstitusi Tetap Dijaga

Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dinilai tidak mengganggu iklim investasi selama proses transisi politik berjalan tertib. Ekonom Ronny P Sasmita menekankan pentingnya stabilitas institusional bagi investor asing dan domestik di tengah dinamika politik Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) ditutup menguat sebesar 135,87 poin atau sebesar 2,66 persen pada posisi 5.250,90 selama perdagangan hari Kamis (12/11/2026). Peningkatan nilai ini terjadi seiring respons positif pelaku pasar terhadap pelemahan nilai tukar rupiah serta kabar pengunduran diri Wakil Presiden periode 2024-2026, Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.

Menurut analisis ekonom Ronny P Sasmita, mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden tidak secara otomatis mengganggu arus investasi selama proses transisi politik berlangsung tertib dan konsisten dengan ketentuan konstitusi. Ronny menjelaskan bahwa stabilitas iklim usaha dan kepercayaan investor terhadap keberlanjutan ekonomi sangat bergantung pada keteraturan proses pemerintahan.

Also read Fraksi PDI-P ”All Out” Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

Dampak Politik Terhadap Persepsi Investasi

Ronny P Sasmita menilai bahwa investor asing dan domestik lebih memperhatikan stabilitas proses politik serta prediktabilitas kebijakan pemerintah daripada siapa figur yang menduduki jabatan politik tertentu. Pengunduran diri seorang Wakil Presiden merupakan peristiwa politik penting yang dapat meningkatkan persepsi risiko jika prosesnya berlarut-larut atau menimbulkan konflik antar lembaga negara.

Potensi dampak terhadap keputusan investasi, terutama yang bersifat jangka panjang, sangat bergantung pada bagaimana konstitusi dijalankan dan apakah kesinambungan pemerintahan tetap terjaga. Investor akan membedakan antara dinamika politik sementara dengan ketidakpastian institusional yang berpotensi mengubah aturan main ekonomi secara drastis.

Advertisement

Konsistensi Kebijakan dan Kredibilitas Komunikasi

Untuk menjaga iklim bisnis tetap kondusif, pemerintah perlu memberikan komunikasi yang jelas bahwa agenda ekonomi, pelayanan publik, dan proyek strategis tetap berjalan tanpa henti. Ronny P Sasmita menekankan bahwa investor membutuhkan kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan agar tidak menghadapi perubahan arah yang mendadak dan tidak terduga.

Koordinasi antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta otoritas terkait harus tetap kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan. Pemerintah juga disarankan untuk menghindari penggunaan instrumen kebijakan ekonomi sebagai alat tarik-menarik kepentingan politik guna meminimalisir premi risiko yang tidak perlu.

Strategi Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Tantangan utama dalam situasi ini bukan hanya mengelola pergantian pejabat, tetapi memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengganggu kepastian institusional dan arah kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. Stabilitas investasi ditentukan oleh kekuatan institusi dan konsistensi kebijakan pemerintah, bukan oleh figur politik semata.

Jika transisi berlangsung tertib dan kebijakan ekonomi tetap konsisten, dampaknya terhadap pasar modal bisa relatif terbatas meskipun ada tekanan eksternal. Sebaliknya, jika dinamika politik berubah menjadi konflik berkepanjangan, persepsi risiko negara akan meningkat signifikan sehingga investor kemungkinan akan menunda keputusan investasi hingga kejelasan kondisi muncul. Pada Kamis (12/11) tersebut, situasi di Bursa Efek Indonesia menunjukkan ketahanan pasar terhadap dinamika politik domestik.