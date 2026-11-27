Politikus PKS Mulyanto menyoroti risiko governance Danantara. Ia menegaskan status WTP BPK tidak dapat menjadi alasan penahanan dividen BUMN hingga 2027.

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera, Mulyanto, menyampaikan seruan mendesak kepada pemerintah agar tidak menganggap sertifikasi audit Laporan Keuangan Danantara tahun 2025 sebagai penyelesaian final atas isu tata kelola perusahaan. Penyelesaian ini diungkapkan Mulyanto pasca keluarnya Laporan Keuangan Danantara yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Anggota DPR RI periode 2019-2024 ini menegaskan bahwa meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan indikator positif, hal tersebut sama sekali bukan tiket kosong atau izin mutlak untuk mengunci kebijakan dividen Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan penghentian atau penahanan dividen BUMN direncanakan untuk masa reinvestasi hingga tahun 2027, namun Mulyanto menilai keputusan ini memerlukan tinjauan lebih mendalam sebelum disahkan secara kaku.

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Skala Aset Danantara Mencapai Rp11.607 Triliun

Sebelum kebijakan dividen BUMN diterapkan secara kaku, Mulyanto menekankan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu secara transparan membuka pokok-pokok catatan hasil audit BPK. Selain itu, analisis mengenai risiko tata kelola dan target imbal hasil yang hendak dicapai oleh Danantara juga harus menjadi prioritas pembahasan. Skala operasional Danantara dinilai sangat besar dan kompleks, sehingga menuntut peninjauan fakta yang cermat.

Berdasarkan data per 31 Desember 2025, total aset konsolidasian Danantara mencapai sekitar Rp11.607 triliun. Dengan laba periode berjalan sebesar Rp203,4 triliun, laba tersebut setara dengan Return on Assets atau efisiensi penggunaan aset sekitar 1,8 persen. Angka-angka finansial ini menunjukkan betapa besarnya dana yang dikelola Danantara dan pentingnya pengawasan ketat atas alokasinya.

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Tantangan Governance dan Optimalisasi Kinerja Internal

Laporan Tahunan Danantara secara eksplisit mengakui bahwa perusahaan masih terdapat sejumlah area strategis yang perlu diperkuat dalam operasionalnya. Area-area tersebut mencakup optimalisasi kinerja konsolidasian, penguatan sistem pengendalian internal, serta penyempurnaan kebijakan investasi dan manajemen risiko. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa status audit Wajar Tanpa Pengecualian tidak serta merta menyempurnakan seluruh aspek governance.

Mulyanto menyoroti bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK tidak boleh dibaca atau ditafsirkan seolah-olah seluruh persoalan tata kelola Danantara sudah tuntas dan selesai. Ia mengkritisi pandangan yang menganggap sertifikasi audit sebagai jaminan sempurna atas kepatuhan dan efisiensi internal, padahal masih ada catatan perbaikan yang harus diselesaikan oleh manajemen Danantara sendiri.

Dampak Kebijakan terhadap Reinvestasi dan Pangsa Pasar

Kebijakan penahanan dividen BUMN berdampak langsung pada arus kas perusahaan untuk reinvestasi dan stabilisasi pasar modal. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa mempertimbangkan catatan audit dan risiko tata kelola yang terbuka, maka potensi inefisiensi dapat berlanjut. Mulyanto meminta agar DPR dan pemerintah tidak hanya fokus pada label audit, tetapi juga pada substansi perbaikan internal Danantara.

Pemenuhan target imbal hasil dan pengelolaan risiko yang lebih ketat menjadi kunci agar Dana Pensiun dan investor lainnya tetap yakin terhadap manajemen Danantara. Tanpa transparansi penuh terkait pokok-pokok catatan audit, kepercayaan terhadap kinerja keuangan perusahaan milik negara ini dapat terkikis di tengah besarnya aset yang dikelola.

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Peninjauan Kembali Prioritas Anggaran Negara

Langkah selanjutnya yang diimplikasikan oleh Mulyanto adalah perlunya tinjauan ulang terhadap prioritas anggaran negara yang melibatkan kontribusi Danantara. Pemerintah perlu memastikan bahwa penahanan dividen tidak hanya menjadi instrumen pengumpulan dana, tetapi juga dorongan bagi perbaikan sistem tata kelola. Ini menjadi momen krusial untuk menyelaraskan kepentingan fiskal negara dengan kesehatan korporasi strategis.

Terbitnya laporan audit dan pernyataan politikus PKS ini menjadi pengingat bagi otoritas regulasi untuk tidak lengah terhadap indikator kinerja. Fokus pada perbaikan fundamental perusahaan, bukan sekadar pencapaian label audit, akan menentukan keberhasilan Danantara dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional jangka panjang.