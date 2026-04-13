Mulki Al Khoeri dari RIAP Sukabumi Raih Kemenangan Gemilang di Laindel Combat Sport Vol 2

Atlet tarung muda berbakat dari Rumah Inspirasi Sukabumi (RIAP), Mulki Al Khoeri, berhasil meraih kemenangan spektakuler di ajang Laindel Combat Sport Vol 2, mengalahkan atlet Muay Thai juara PON asal Cianjur. Kemenangan ini menjadi bukti kualitas, mental juara, dan keberhasilan pembinaan di RIAP.

Atlet dari Rumah Inspirasi Sukabumi ( RIAP ), Mulki Al Khoeri (20), kembali mengharumkan nama daerah di kancah olahraga tarung . Mulki berhasil meraih kemenangan gemilang dalam event bergengsi Laindel Combat Sport Vol 2 yang digelar di Sukabumi . Dalam kompetisi ini, Mulki, yang merupakan juara PON 2024, menunjukkan dominasinya saat berhadapan dengan lawannya, seorang atlet Muay Thai asal Cianjur yang juga menyandang gelar juara PON dan berstatus anggota TNI. Pertandingan yang sangat dinantikan ini menjadi ajang pembuktian kualitas dan mental juara yang dimiliki Mulki. Kemenangan ini juga menjadi bukti nyata dari kerasnya latihan dan dedikasi yang tak kenal lelah dari Mulki dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.

Pertarungan sengit di kelas 70 kilogram tersebut berlangsung dengan intensitas tinggi. Mulki sukses menumbangkan lawannya hanya dalam satu kali pertandingan, membuktikan keunggulan teknik, strategi, dan mental bertanding yang luar biasa. Wasit juri pertandingan, Anggi Sendrayogi, menjelaskan bahwa event Laindel Combat Sport Vol 2 merupakan perebutan sabuk bergengsi yang diikuti oleh puluhan atlet dari berbagai daerah. “Total ada 44 partai dengan sekitar 80 peserta. Untuk main event ada 10 partai yang diisi atlet-atlet terbaik,” ujarnya.

Anggi menambahkan bahwa khusus di kelas 70 kilogram, para petarung yang bertanding adalah atlet pilihan dengan rekam jejak prestasi yang gemilang di berbagai kejuaraan, termasuk PON. “Pertandingan ini mempertemukan para juara dengan kelas, pengalaman, dan prestasi yang seimbang. Mulki juga melawan atlet Muay Thai Cianjur yang sama-sama pernah juara PON,” jelas Anggi. Kemenangan Mulki menjadi sorotan utama dalam event tersebut, membuktikan dominasinya di dunia olahraga tarung dan mengharumkan nama RIAP serta Sukabumi secara keseluruhan. Performa gemilang ini juga menjadi inspirasi bagi atlet-atlet lain untuk terus berprestasi.

Pelatih RIAP, Robby R Sonjaya, mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya atas pencapaian anak didiknya. Ia menyebut kemenangan ini adalah buah dari kerja keras, latihan disiplin, dan mental bertanding yang kuat. “Alhamdulillah, ini buah dari kerja keras anak-anak selama latihan. Mulki tampil tenang, fokus, dan mampu menjalankan strategi dengan baik di ring. Begitu juga Andra Alamsyah yang tampil maksimal di kelas 57 kilogram. Ini menunjukkan kesiapan dan perkembangan atlet RIAP semakin baik,” kata Robby. Ia juga menambahkan bahwa kemenangan ini diharapkan menjadi motivasi bagi atlet lain di RIAP untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi yang lebih tinggi.

Founder RIAP Sukabumi, Dadang Kuswandi, turut memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih para atletnya. Ia menyatakan bahwa kemenangan Mulki dan Andra Alamsyah menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan di RIAP. “Kami sangat bangga dengan pencapaian Mulki Al Khoeri dan Andra Alamsyah. Keduanya menunjukkan kualitas sebagai atlet berprestasi yang mampu bersaing di level tinggi. Ini menjadi bukti bahwa pembinaan di RIAP berjalan dengan baik,” ujarnya. Prestasi ini menunjukkan komitmen RIAP dalam mencetak atlet-atlet berprestasi dan berkontribusi bagi perkembangan olahraga di Sukabumi dan sekitarnya.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jelang Lawan Persija, Pelatih Persebaya Sebut Persib Paling Berpeluang Juara LigaBernardo Tavares menilai Persib Bandung unggul dari segi materi pemain untuk bisa mengunci posisi puncak dan mengamankan gelar liga.

Read more »

Klasemen Final Four Proliga 2026 Putri: Megawati Cs Juara Putaran Pertama, Persaingan Menuju Final Kian PanasKlasemen Final Four Proliga 2026 putri, Jakarta Pertamina Enduro juara putaran pertama usai kalahkan Gresik Phonska, persaingan menuju grand final makin ketat.

Read more »

Bukan Persija atau Borneo, Tavares Pilih Persib Kandidat Kuat Juara Super LeaguePortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Tebing 7 Meter di Sukabumi Longsor Hantam Rumah Warga, Satu Warga Orang Luka-LukaTebing setinggi 7 meter di Kampung Gria Sukamaju, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukalarang, dilaporkan longsor menyebabkan warga luka-luka.

Read more »

Kontraktor Segel Gedung MUI Sukabumi: Klaim Pembayaran Tertunda Rp 165 JutaSeorang kontraktor melakukan penyegelan terhadap gedung MUI di Sukabumi karena pembayaran pekerjaan paving block yang belum lunas. Kontraktor tersebut merasa nasib pembayarannya tidak jelas, terjebak antara kontraktor utama dan MUI. MUI memberikan klarifikasi bahwa proyek tersebut merupakan proyek pemerintah senilai miliaran rupiah dan mereka tidak terlibat dalam proses teknis pembangunan.

Read more »

Anggota Bawaslu Kota Sukabumi Tiba-tiba Masuk Daftar Kredit Macet, Data Pribadi Diduga DisalahgunakanKasus ini bermula di bulan Agustus 2018, saat Firman mengajukan pinjaman ke sebuah perusahaan leasing dengan jaminan BPKB sepeda motor.

Read more »