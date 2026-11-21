Mulan Jameela menepis kritik masa studi dua tahun dengan mengungkap riwayat pendidikan panjangnya di STBA YAPARI ABA dan pengesahan dari UKRI.

Penyanyi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mulan Jameela kembali menjadi sorotan publik terkait riwayat pendidikan tinggi yang diselesaikannya dalam waktu singkat. Perbincangan ini muncul setelah adanya kritikan dari seorang psikolog bernama Lita Gading yang mempertanyakan durasi studi Sarjana satu yang ditempuh Mulan hanya selama dua tahun. Sorotan ini memicu reaksi balik dari Mulan yang kemudian membagikan kronologi lengkap perjalanan akademiknya melalui media sosial untuk memberikan konteks yang jelas kepada masyarakat.

Kritik Psikolog Lita Gading Memicu Sorotan Publik

Kritik yang dilontarkan oleh psikolog Lita Gading menyoroti anomali dalam durasi pendidikan tinggi Mulan, yang dinilai tidak lazim jika dibandingkan dengan standar umum penyiapan gelar sarjana. Imbas dari pernyataan tersebut, unggahan lama yang pernah dibagikan Mulan di platform Instagram pada Oktober 2022 kembali viral dan diperdebatkan di berbagai kanal diskusi. Di dalam unggahan tersebut, Mulan pernah secara terbuka menceritakan perjalanan panjang dan penuh tantangan yang ia tempuh hingga akhirnya berhasil menamatkan pendidikannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian gelar bukanlah hal yang instan, melainkan hasil dari rangkaian keputusan penting dalam hidupnya.

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Riwayat Pendidikan di STBA YAPARI ABA Bandung

Mulan Jameela menjelaskan bahwa ia sebenarnya telah menempuh pendidikan formal sebelumnya, yaitu di Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI ABA yang berlokasi di Bandung. Masa studi di institusi tersebut berlangsung dari tahun 1998 hingga tahun 2001. Dalam penjelasan panjangnya, Mulan mengakui bahwa ketika itu ia hanya tinggal menyelesaikan penulisan skripsi untuk menyelesaikan pendidikannya. Namun, berbagai dinamika dan fase kehidupan yang berubah drastis menyebabkan kelanjutannya terhenti sebelum titik penyelesaian akhir tercapai. Ia menekankan bahwa kesibukan karir sebagai penyanyi dan kehidupan pribadi sempat mengambil alih prioritasnya saat itu.

Dukungan Suami Ahmad Dhani untuk Melanjutkan Studi

Keinginan Mulan untuk kembali menempuh pendidikan tinggi dan menyelesaikan sisa jenjang sarjananya tidak datang secara tiba-tiba, melainkan membutuhkan proses negosiasi yang panjang. Ia mengungkapkan bahwa ia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meminta izin dan persetujuan dari suaminya, yaitu musisi terkenal Ahmad Dhani. Dukungan dan restu dari Ahmad Dhani menjadi kunci utama yang memungkinkan Mulan untuk mengambil langkah serius kembali ke bangku kuliah. Tanpa dukungan penuh dari keluarga dekatnya, kemungkinan besar langkah lanjutannya akan terbentur pada tanggung jawab domestik yang diembannya saat itu.

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Penyelesaian Gelar di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

Pada akhirnya, Mulan berhasil mendapatkan kesempatan yang ia nantikan untuk melanjutkan studinya pada tahun 2018. Ia kemudian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dengan gelar Sarjana. Proses ini membuktikan bahwa gelar yang diraihnya adalah buah dari upaya nyata setelah jeda waktu yang cukup panjang dari masa studinya yang pertama. Penyelesaian gelar ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konsisten untuk mengejar ketertinggalan akademik yang tertunda sejak awal dua milenia.

Konteks Waktu dan Respon Terhadap Kritik Akademik

Pernyataan resmi yang dikutip pada Minggu tanggal 22 November memberikan kepastian tentang kronologi waktu kejadian yang selama ini dipertanyakan. Dengan mengungkap rincian waktu masuk kuliah di tahun 1998 dan penyelesaian di tahun 2018, Mulan memberikan argumen bahwa durasi dua tahun hanyalah tahap penyelesaian terakhir, bukan keseluruhan masa belajar. Hal ini penting untuk meluruskan persepsi publik bahwa gelar akademis diraih dengan usaha yang sesungguhnya, meskipun jalur yang ditempuh memang tidak konvensional. Publik kini diajak untuk melihat konteks lengkap dari setiap prestasi yang diraih oleh seorang publik figur di bidang politik dan hiburan.