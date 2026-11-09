Mukhtarudin dan KAHMI Jalin Sinergi Lindungi Pekerja Migran Indonesia

Menteri P2MI Mukhtarudin berkolaborasi dengan KAHMI melalui MoU untuk meningkatkan kompetensi dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( KP2MI) resmi menggandeng Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ( KAHMI) dalam sebuah kolaborasi strategis yang ditandatangani pada Senin, 9 November 2026. Kerja sama ini bertujuan untuk memetakan potensi sumber daya manusia secara komprehensif sekaligus memperluas akses lapangan kerja di luar negeri yang telah memenuhi standar prosedur bagi calon pekerja migran Indonesia.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan bahwa sinergi antara kedua lembaga ini merupakan langkah nyata untuk membangun ekosistem perlindungan yang holistik. Fokus utama kolaborasi ini adalah memastikan kesejahteraan dan keamanan pekerja migran dari tahap persiapan awal hingga mereka kembali ke tanah air.

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Target Pelatihan 500 Ribu Pekerja Terampil

Menteri P2MI Mukhtarudin menyatakan bahwa pemerintah memiliki ambisi besar untuk meningkatkan jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor formal dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global. Untuk mewujudkan visi ini, pemerintah menetapkan target ambisious untuk menyiapkan 500.000 pekerja migran Indonesia selama periode 2026 hingga 2029.

Program pelatihan dalam kerangka kerja sama ini dirancang khusus agar relevan dengan standar internasional. Kurikulum dan modul pelatihan akan disesuaikan dengan permintaan langsung dari pemberi kerja di negara tujuan, memastikan bahwa para pekerja migran memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan siap bersaing di pasar tenaga kerja global.

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Dukungan Optimal dari Presidium KAHMI

Presidium KAHMI Zulfikar Arse Sadikin menyatakan kesiapan penuh organisasi untuk mendukung langkah strategis ini. Ia menekankan bahwa KAHMI memiliki banyak sumber daya yang dapat dioptimalkan, termasuk jaringan organisasi yang luas dan tenaga ahli di berbagai bidang. KAHMI berkomitmen untuk melaksanakan semua ruang lingkup yang telah disepakati dalam nota kesepahaman.

Zulfikar Arse Sadikin menambahkan bahwa organisasi ini siap menjadi mitra kunci dalam melaksanakan program pelatihan dan pendampingan. Komitmen ini didasari oleh kepercayaan yang diberikan oleh KP2MI untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas dan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia di berbagai wilayah.

Lima Fokus Utama Kerja Sama Teknikal

Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani di Kantor KP2MI, Jakarta, kedua pihak menyepakati lima ruang lingkup kerja sama yang konkret. Pertama, pemetaan potensi tenaga kerja dan penjaringan calon pekerja migran untuk memastikan kualifikasi yang tepat. Kedua, peningkatan kapasitas melalui pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri global.

Tiga, pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi pekerja migran beserta keluarganya pasca-pelantaran atau selama masa kerja. Empat, sosialisasi mengenai peluang kerja luar negeri dan migrasi aman untuk mencegah penempatan ilegal. Kelima, pendampingan dan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang menghadapi kendala di luar negeri.

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Implementasi Berbasis Data dan Jaringan Daerah

Dalam pelaksanaannya, KP2MI bertanggung jawab untuk menyediakan informasi lowongan kerja resmi, standar kompetensi, serta data acuan yang akurat. Instansi ini juga mengoordinasikan fasilitasi perlindungan dan advokasi hukum bagi pekerja migran agar hak-hak mereka terlindungi secara maksimal di negara tujuan.

Sebagai mitra pelaksana di lapangan, KAHMI akan mengoptimalkan jaringan organisasi di daerah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, praktisi hukum, dan jejaring pemberdayaan ekonomi. Sinergi ini memungkinkan program berjalan efektif dari tingkat pusat hingga ke akar rumput melalui struktur organisasi KAHMI yang tersebar luas.

Langkah Selanjutnya Pasca Penandatanganan

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut resmi dari audiensi yang dilakukan antara KP2MI dan KAHMI pada 19 Oktober 2026. Kedua belah pihak telah sepakat untuk segera menyusun perjanjian kerja sama teknis antar-unit terkait guna memastikan operasionalisasi program berjalan sesuai jadwal.

Koordinasi berkala akan dilakukan oleh kedua lembaga untuk menyelaraskan program kerja serta rencana aksi yang telah ditetapkan. Menteri P2MI Mukhtarudin berharap kolaborasi ini tidak berhenti pada sekadar penandatanganan nota kesepahaman, melainkan diwujudkan melalui program konkret yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi calon pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka.