Mukhtara Air Tunjuk Mohsein Saleh Badegel sebagai Wakil Presiden Direktur

Mukhtara Air resmi menunjuk Mohsein Saleh Badegel sebagai Vice President Director untuk memperkuat struktur kepemimpinan dan mendukung pengembangan bisnis penerbangan.

PT Manazil Al-Mukhtara Indo yang dikenal dengan nama Mukhtara Air secara resmi mengumumkan penunjukan Mohsein Saleh Badegel sebagai Wakil Presiden Direktur atau Vice President Director perusahaan.

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat struktur kepemimpinan dan mendukung pengembangan bisnis di sektor penerbangan serta layanan perjalanan udara di Indonesia. Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Direktur Nomor 001/PDMA/VI/2026 yang diterbitkan pada 8 Juni 2026 dan ditandatangani langsung oleh Presiden Direktur Mukhtara Air, Sami Marzooq Al-Harbi. Berdasarkan keputusan tersebut, Mohsein Saleh Badegel efektif menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden Direktur Mukhtara Air sejak tanggal yang sama.

Presiden Direktur Mukhtara Air, Sami Marzooq Al-Harbi, menyampaikan bahwa penguatan manajemen merupakan langkah krusial bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang industri penerbangan ke depan. Dengan penunjukan ini, kami berharap struktur kepemimpinan Mukhtara Air semakin solid dan mampu bersaing di pasar yang dinamis. Kami percaya bahwa pengalaman, kompetensi, dan kapasitas kepemimpinan yang dimiliki Mohsein Saleh Badegel akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perusahaan, ujar Sami dalam keterangan resmi.

Sami juga berharap seluruh jajaran Mukhtara Air dapat memberikan dukungan penuh kepada Mohsein dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab barunya. Sementara itu, Mohsein Saleh Badegel menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menurutnya, amanah ini merupakan tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan penuh komitmen, profesionalisme, dan integritas. Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Direktur Mukhtara Air, Bapak Sami Marzooq Al-Harbi, dan seluruh jajaran perusahaan.

Penunjukan ini adalah sebuah kehormatan sekaligus amanah besar yang akan saya emban dengan sebaik-baiknya, ujar Mohsein. Mohsein menegaskan bahwa dirinya siap mendukung visi perusahaan dalam membangun layanan penerbangan yang profesional, berdaya saing, dan berorientasi pada keselamatan serta kepercayaan publik. Saya siap bekerja bersama seluruh jajaran Mukhtara Air untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Industri penerbangan memiliki potensi besar di Indonesia, dan Mukhtara Air harus hadir sebagai bagian dari pertumbuhan tersebut dengan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, katanya. Ia menambahkan bahwa pengembangan industri penerbangan dan perjalanan udara di Indonesia membutuhkan fondasi manajemen yang kuat, kepatuhan terhadap regulasi, kesiapan operasional, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Prioritas utama kami adalah membangun fondasi perusahaan yang kokoh dengan mengedepankan keselamatan, kepatuhan, pelayanan, dan kepercayaan publik.

Dengan kerja sama yang solid, saya optimistis Mukhtara Air dapat berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi sektor penerbangan dan perjalanan udara di Indonesia, ujar Mohsein dengan penuh keyakinan. Mohsein Saleh Badegel dikenal sebagai pengusaha Indonesia yang aktif di berbagai sektor usaha dan organisasi profesional. Dengan pengalaman luas yang dimilikinya, kehadirannya di jajaran manajemen Mukhtara Air diharapkan mampu membawa energi baru dalam memperkuat strategi dan arah pengembangan perusahaan.

Penunjukan ini menjadi bagian dari komitmen Mukhtara Air untuk terus memperkuat struktur manajemen, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan juga berencana untuk mengembangkan rute penerbangan baru dan meningkatkan armada guna memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Dengan kepemimpinan yang solid, Mukhtara Air optimistis dapat bersaing di industri penerbangan nasional dan internasional. Ke depan, perusahaan akan fokus pada inovasi layanan, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan sebagai pilar utama bisnis.

Sinergi antara pemegang saham, manajemen, dan seluruh karyawan akan terus dijaga untuk mencapai visi perusahaan menjadi maskapai penerbangan terpercaya dan terdepan di Indonesia





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Mukhtara Air Mohsein Saleh Badegel Vice President Director Penunjukan Penerbangan

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