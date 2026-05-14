MUI Tegas Tolak Wacana Penyembelihan Hewan Dam Haji di Wilayah Indonesia

Majelis Ulama Indonesia menolak rencana pemindahan lokasi penyembelihan hewan dam haji ke Indonesia dan menekankan kewajiban pelaksanaannya di Tanah Haram sesuai fatwa.

Majelis Ulama Indonesia atau MUI secara tegas menyatakan sikap penolakan terhadap munculnya wacana mengenai pemindahan lokasi penyembelihan hewan dam haji dari Tanah Haram ke wilayah Indonesia.

Sikap keras ini diambil sebagai respons atas terbitnya Surat Edaran dari Kementerian Haji dan Umrah dengan Nomor S-50/BN/2026 yang memberikan pilihan mengenai jenis haji serta tata cara pelaksanaan pembayaran dam. Menurut pandangan MUI, segala bentuk ritual dalam rangkaian ibadah haji merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak boleh dipisah-pisahkan begitu saja demi alasan pragmatis.

Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. Abdurrahman Dahlan, menegaskan bahwa pelaksanaan penyembelihan dam adalah bagian integral dari ibadah haji yang memiliki aturan main tersendiri dalam syariat Islam. Beliau menyampaikan bahwa perbedaan pendapat antara MUI dan Kementerian Haji menjadi sangat nyata dalam isu ini, di mana MUI menekankan bahwa pemindahan lokasi penyembelihan harus didasari oleh alasan yang benar-benar kuat dan mendesak secara hukum agama.

Lebih lanjut, Prof. Abdurrahman Dahlan menjelaskan bahwa alasan berupa kemudahan bagi jemaah atau keinginan untuk meningkatkan pemenuhan gizi bagi masyarakat di Indonesia bukanlah alasan yang tepat untuk mengalihkan kewajiban ibadah. Dalam perspektif syariat, penyembelihan hewan dam wajib dilakukan di Tanah Haram dan tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain kecuali jika terjadi kondisi darurat yang sangat ekstrem.

Kondisi darurat yang dimaksud misalnya adalah apabila otoritas pemerintah Arab Saudi secara resmi melarang segala bentuk penyembelihan hewan dam di wilayah Tanah Haram karena alasan keamanan atau kesehatan yang mendesak. Jika tidak ditemukan dalil yang kuat untuk mengubah status kewajiban dari lokasi asal menuju lokasi lain, maka tindakan menyembelih hewan dam di luar Tanah Haram, termasuk di Indonesia, dianggap tidak dibenarkan dan tidak memiliki landasan hukum yang sah.

Ibadah haji dipandang sebagai ibadah yang memiliki kekhususan tersendiri, sehingga seluruh tata caranya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada lokasi-lokasi tertentu yang sudah ditentukan sejak zaman Rasulullah. Dalam argumennya, MUI juga menyoroti fakta bahwa Pemerintah Arab Saudi sebenarnya telah menyediakan berbagai fasilitas resmi dan terorganisir dengan baik untuk membantu jemaah haji, baik bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu maupun haji qiran.

Bahkan, layanan penyembelihan dam tersebut telah diintegrasikan ke dalam komponen persyaratan visa haji untuk memudahkan para jemaah dalam menunaikan kewajibannya. Dengan adanya fasilitas yang sudah tersedia dan terjamin secara sistem oleh otoritas Saudi, maka tidak ada urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk mengalihkan proses tersebut ke dalam negeri. MUI mengimbau agar para jemaah haji Indonesia tetap teguh melaksanakan dam di Tanah Haram agar ibadah mereka mencapai kesempurnaan.

Apabila memang terdapat kendala atau permasalahan dalam hal tata kelola distribusi dan pengelolaan dam, maka solusi yang seharusnya diambil adalah memperbaiki manajemen pengelolaan tersebut, bukan justru memindahkan lokasi penyembelihan yang sudah menjadi ketetapan syariat. Sebagai langkah konkret, MUI telah mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf. Surat yang dikirimkan pada tanggal 2 April 2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, bersama Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan.

Dalam dokumen resmi tersebut, MUI kembali mengingatkan dan menegaskan isi dari Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011. Fatwa tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa penyembelihan hewan dam bagi jemaah haji tamattu atau qiran wajib dilaksanakan di wilayah Tanah Haram. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan ini adalah pernyataan bahwa ibadah dam yang dilakukan di luar wilayah Tanah Haram dinyatakan tidak sah.

Oleh karena itu, MUI meminta dengan sangat agar pemerintah segera mencabut atau melakukan revisi menyeluruh terhadap ketentuan dalam surat edaran yang mengatur pelaksanaan hadyu di Tanah Air, karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan fatwa yang telah disepakati oleh para ulama. Hal ini penting dilakukan demi menjaga kemurnian ibadah haji para jemaah Indonesia agar tidak terjebak dalam prosedur yang tidak sah secara agama. Penegasan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh calon jemaah haji agar tidak terjadi kebingungan dalam menjalankan ibadahnya.

MUI menekankan bahwa kepatuhan terhadap syariat harus menjadi prioritas utama di atas segala bentuk kemudahan administratif atau manfaat ekonomi jangka pendek. Dengan melaksanakan penyembelihan di lokasi yang benar, jemaah tidak hanya menjalankan kewajiban, tetapi juga mengikuti sunnah dan menjaga keabsahan ibadahnya. MUI menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah dapat lebih sinkron dalam menyusun regulasi dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam yang berlaku, sehingga tidak terjadi benturan antara kebijakan pemerintah dan fatwa ulama yang dapat membingungkan masyarakat luas.

Integritas ibadah haji harus dijaga dengan memastikan setiap langkah ritual dilakukan di tempat yang seharusnya, sesuai dengan tuntunan yang telah ada sejak lama dalam tradisi Islam





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MUI Haji Dam Haji Tanah Haram Syariat Islam

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kades Hoho Tegas Tolak Seleksi Ulang Perangkat Desa: Kita Tetap Akan Perjuangkan Hak-hak MasyarakatBerita Kades Hoho Tegas Tolak Seleksi Ulang Perangkat Desa: Kita Tetap Akan Perjuangkan Hak-hak Masyarakat terbaru hari ini 2026-05-12 14:59:01 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Federasi Futsal Indonesia berubah nama jadi Asosiasi Futsal IndonesiaKongres Biasa Federasi Futsal Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Selasa, menghasilkan beberapa keputusan, salah satunya adalah perubahan nama FFI menjadi ...

Read more »

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AIMajelis Ulama Indonesia (MUI) didorong memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) melalui pengembangan sistem “MUI GPT” untuk memperkuat layanan keagamaan yang

Read more »

Iker Casillas Tegas Tolak Jose Mourinho Kembali ke Real MadridLegenda Real Madrid, Iker Casillas, secara terbuka mengaku tidak setuju jika Jose Mourinho kembali menangani Los Blancos.

Read more »