MUI Sarankan Wacana War Ticket Haji Ditunda Hingga Selesai Penyelenggaraan Ibadah Haji

Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis menyarankan agar pembahasan skema war ticket untuk ibadah haji ditunda setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai. Ia khawatir wacana tersebut dapat mengganggu fokus persiapan dan berpotensi menimbulkan masalah baru seperti praktik percaloan dan ketimpangan akses bagi calon jemaah.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI ), Cholil Nafis, menyarankan agar wacana penerapan skema tiket perang atau war ticket untuk keberangkatan ibadah haji sebaiknya ditunda hingga selesai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pendapat ini disampaikan di Jakarta pada Kamis, dengan alasan kekhawatiran bahwa pembahasan mengenai war ticket dapat mengganggu fokus dan persiapan yang krusial menjelang keberangkatan jemaah yang tinggal hitungan hari.

"Jadi mungkin wacana ini bisa dibuka setelah penyelenggaraan haji itu selesai. Kalau sekarang, saya khawatir minggu depan mau berangkat masih sibuk dengan menanggapi wacana ini," ujar Kiai Cholil. Beliau menekankan bahwa penerapan war ticket membutuhkan kajian yang mendalam dan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, mengingat kompleksitas persiapan ibadah haji yang melibatkan banyak aspek penting. Salah satu tantangan utama yang disoroti adalah antrean panjang calon jemaah haji yang saat ini mencapai jutaan orang. Menurutnya, kebijakan baru seperti war ticket harus mampu memberikan solusi yang adil bagi mereka yang telah menunggu bertahun-tahun untuk menunaikan rukun Islam kelima ini. Kiai Cholil juga menyoroti aspek regulasi yang rumit, karena pengelolaan ibadah haji di Indonesia melibatkan berbagai institusi pemerintah seperti Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia mempertanyakan apakah skema war ticket benar-benar akan mampu menghilangkan antrean panjang dan bagaimana dampaknya terhadap calon jemaah yang sudah lama terdaftar. Lebih lanjut, beliau mengingatkan adanya potensi munculnya praktik percaloan yang bisa merugikan calon jemaah. Selain itu, risiko ketimpangan akses juga menjadi perhatian serius, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan kelompok lanjut usia yang mungkin belum terbiasa atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi digital yang mungkin menjadi bagian dari sistem war ticket. Meskipun diakui bahwa skema war ticket memiliki sisi positif dalam memberikan peluang bagi mereka yang secara finansial dan fisik mampu (istithaah) untuk segera berangkat menunaikan ibadah haji, Kiai Cholil menegaskan bahwa dampak negatifnya tidak boleh diabaikan dan perlu dipertimbangkan secara matang sebelum diterapkan. Ia menekankan pentingnya menjaga kelancaran dan kekhusyukan ibadah haji, serta memastikan bahwa seluruh prosesnya berjalan dengan adil dan merata bagi seluruh calon jemaah. Diskusi mengenai inovasi dalam penyelenggaraan haji memang penting untuk efisiensi dan kenyamanan, namun prioritas utama saat ini adalah memastikan keberhasilan pelaksanaan ibadah haji yang menjadi amanah besar bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait. Penundaan pembahasan war ticket hingga pasca-haji diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi semua pihak untuk mempersiapkan ibadah haji dengan maksimal tanpa terpecah konsentrasinya oleh wacana baru yang memerlukan pertimbangan mendalam. Pengalaman dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan perlu dikumpulkan dan dianalisis secara komprehensif demi menemukan solusi terbaik yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Fokus pada ibadah haji menjadi prioritas utama, memastikan jemaah dapat menunaikan ibadahnya dengan khusyuk dan lancar, tanpa terganggu oleh isu-isu teknis yang belum matang. Keamanan jemaah juga menjadi sorotan, dengan imbauan untuk tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar selama perjalanan ibadah haji demi menjamin keamanan selama proses tersebut berlangsung. Berbagai isu lain juga turut mewarnai pemberitaan, seperti program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran hampir Rp1 triliun per hari, penetapan tersangka Hery Susanto oleh Kejaksaan Agung yang mengguncang internal Ombudsman RI, keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima gugatan terkait UU ITE pasal penghasutan dan penyebaran hoaks, pertemuan Presiden Prabowo dengan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, penghargaan KWP Awards 2026 untuk Wakil Walkot Batam, dugaan pengalihan dana untuk Gaza ke Israel oleh Donald Trump, pembukaan rekrutmen Kopdes Merah Putih, dugaan tindakan tidak pantas oleh Guru Besar Unpad, bocoran performa tablet Xiaomi terbaru, pelantikan pejabat Pemkot Medan, serta kemenangan Gresik Phonska Plus di Proliga 2026 dan peluncuran DJI Osmo Pocket 4





