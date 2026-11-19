Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menilai berlebihan tindakan guru memeriksa fisik siswi demi memastikan menstruasi sebagai syarat shalat.

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, KH Ma'ruf Khozin, memberikan penilaian tegas mengenai kasus seorang guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang meminta siswinya menurunkan rok untuk memeriksa kondisi menstruasi. KH Ma'ruf Khozin menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kekhilafan yang berlebihan karena melampaui batas norma fikih dan menghormati privasi peserta didik. Kasus ini muncul setelah adanya kekhawatiran mengenai ketepatan waktu dan kehadiran siswa dalam melaksanakan ibadah shalat berjamaah.

Penilaian Fikih soal Bukti Menstruasi

Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, pengakuan lisan dari seorang siswi sudah menjadi dasar yang sah dan cukup valid. Ketika seorang siswi menyatakan bahwa dirinya sedang mengalami menstruasi, pernyataan tersebut harus dianggap benar tanpa perlu memerlukan verifikasi fisik atau pemeriksaan detail lainnya. Guru tidak memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi pribadi yang menyinggung ranah kehormatan dan privasi siswi di bawah umur.

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KH Ma'ruf Khozin menekankan bahwa upaya pendisiplinan siswa untuk rutin menjalankan ibadah, seperti shalat dhuha dan shalat berjamaah, adalah niat yang baik. Namun, cara pencapaian tujuan tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar penghormatan terhadap martabat manusia. Meminta siswi menurunkan rok untuk melihat kondisi fisik bagian tubuh intim dianggap sebagai intervensi yang sangat invasif dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah etika pergaulan serta pendidikan Islam.

Alternatif Komunikasi dan Disiplin

Dari sisi manajemen pendidikan, KH Ma'ruf Khozin menyarankan agar guru memanfaatkan pendekatan komunikatif yang lebih lembut dan konstruktif. Guru dapat mengenali kebiasaan dan perkiraan waktu kedatangan menstruasi melalui interaksi sehari-hari tanpa menyentuh aspek privasi yang paling sensitif. Metode ini dinilai lebih efektif untuk menjaga kedisiplinan siswa tanpa menimbulkan trauma atau rasa malu yang tidak perlu bagi para siswi yang sedang tumbuh berkembang.

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Selain itu, pihak sekolah juga didorong untuk menjalin komunikasi intensif dengan orang tua siswa. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga merupakan cara yang paling tepat untuk memantau kepatuhan anak dalam beribadah di rumah maupun di sekolah. Dengan adanya dialog terbuka ini, guru dapat memahami kondisi individu siswa secara personal tanpa perlu melakukan tindakan yang dianggap melanggar batas hak asasi pribadi dalam lingkungan pendidikan.

Dampak terhadap Norma Kesopanan Sekolah

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pelaku pendidikan di Jawa Timur untuk selalu mempertimbangkan dimensi fikih dalam setiap tindakan pengawasan. KH Ma'ruf Khozin menegaskan kembali bahwa meskipun tujuan mendisiplinkan siswa untuk jujur dan rajin beribadah adalah mulia, metode yang digunakan haruslah proporsional dan mendidik. Tindakan yang berlebihan dalam pembuktian suatu hal yang seharusnya bersifat rahasia pribadi dapat merusak kepercayaan antara guru, siswa, dan orang tua.

Respon dari Komisi Fatwa MUI Jawa Timur ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi manajemen sekolah dalam menyusun protokol pengawasan siswa yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan HAM. Penting bagi para pendidik untuk menyadari bahwa rasa hormat terhadap privasi siswa adalah bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran karakter. Dengan menjaga batasan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.