MUI Haramkan Vape, Pemerintah Didorong Terbitkan UU Pelarangan Total

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menyatakan vape haram karena bahaya kesehatan dan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah diminta segera menyusun undang-undang pelarangan menyeluruh dengan sanksi tegas.

Majelis Ulama Indonesia resmi menetapkan status haram terhadap penggunaan rokok elektronik atau vape melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pengendalian produk tembakau di Indonesia untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan.

Keputusan tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas membatasi peredaran vape. Langkah ini bertujuan mencegah kecanduan nikotin dan menanggulangi penyalahgunaan zat terlarang yang semakin marak dilakukan oleh oknum pengguna.

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Dasar Hukum Haramkan Produk Elektronik

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 secara eksplisit mengharamkan produksi, perdagangan, dan penggunaan rokok elektronik. Ketetapan ini didasarkan pada bukti bahwa vape membahayakan kesehatan fisik, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran narkotika dan psikotropika.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh menjelaskan bahwa kandungan nikotin dalam vape adalah zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan berat. Zat ini berdampak negatif langsung terhadap sistem saraf tubuh pengguna dan meningkatkan risiko kecanduan seiring waktu.

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Asrorun juga menekankan bahwa larangan ini diperlukan agar vape tidak digunakan sebagai alat untuk menyamarkan konsumsi narkoba. Potensi penyalahgunaan ini membuat produk elektronik dianggap berbahaya bagi stabilitas sosial dan keamanan publik.

Suara Ahli Kesehatan Masyarakat

Hasbullah Thabrany, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, menyambut baik keputusan MUI. Ia menegaskan bahwa tidak ada manfaat sama sekali dari penggunaan rokok konvensional maupun vape bagi penggunanya.

Menurut Hasbullah, bahaya utama terletak pada kandungan nikotin yang memicu kecanduan tinggi. Penggunaan terus-menerus berisiko membuat seseorang meningkatkan dosis konsumsi hingga mencapai tingkat ketergantungan yang sulit dihentikan.

Hasbullah mengkritik lambatnya respons pemerintah dalam menangani masalah ini. Ia menilai sudah tidak ada alasan logis bagi negara untuk mempertahankan peredaran produk yang telah terbukti berbahaya bagi kesehatan masyarakat luas sejak lama.

Tuntutan Regulasi dan Sanksi Tegas

MUI mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape secara menyeluruh. Regulasi baru ini harus dilengkapi dengan mekanisme sanksi yang jelas dan dapat ditegakkan.

Pengendalian vape dinilai tidak boleh hanya berhenti pada imbauan atau edukasi semata. Diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan efektivitas aturan baru dalam menekan angka penggunaan produk elektronik tersebut.

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Siti Nadia Tarmizi, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, mengakui bahwa pembahasan rancangan peraturan menteri masih dalam proses harmonisasi. Target penyelesaian aturan ini sebelumnya ditetapkan dua tahun setelah penerbitan peraturan pemerintah terkait.

Pembahasan saat ini belum selesai, terutama mengenai penerapan peringatan kesehatan bergambar pada kemasan produk. Siti Nadia menyatakan bahwa target penyelesaian regulasi akan segera dieksekusi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

Dampak Sosial dan Respons Organisasi

Polri sebelumnya telah menerbitkan surat edaran yang melarang penggunaan vape di lingkungan kepolisian. Kebijakan ini disambut positif oleh berbagai organisasi masyarakat sipil sebagai bentuk sikap tegas negara dalam membatasi akses produk berbahaya.

Manik Marganamahendra, Ketua Umum Indonesian Youth Council for Tactical Changes, mengapresiasi langkah tersebut. Ia menilai bentuk vape yang menyerupai alat elektronik biasa memudahkan penyamaran dan meningkatkan celah penyalahgunaan oleh kelompok rentan.

Daniel Beltsazar dari IYCTC menambahkan bahwa pembatasan vape harus sejalan dengan pengendalian rokok konvensional. Ancaman kesehatan akibat usia konsumsi yang semakin muda menuntut penanganan struktural yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan.