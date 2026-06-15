Pembalap muda Muhammad Kiandra Ramadhipa menunjukkan performa impresif di Moto3 Junior dan Red Bull Rookies Cup 2026. Dengan kemenangan di dua seri, ia memperkuat peluang debut di MotoGP sebelum usia 18 tahun, menjejak jejak Veda Ega Pratama dan Mario Aji.

Muhammad Kiandra Ramadhipa, seorang pembalap muda asal Sleman, Yogyakarta, kini sedang menunjukkan performa menonjol di ajang Moto3 Junior 2026 dan Red Bull Rookies Cup 2026.

Pada dua seri yang dijalani, ia menempati posisi kedua dalam klasemen Moto3 Junior serta peringkat keempat di Red Bull Rookies Cup setelah tiga race. Kedua kompetisi ini menjadi pintu utama bagi pembalap muda dunia untuk mengejar karier di level MotoGP, terutama karena peringkat atas akan mendapat keistimewaan stunning ke Moto3 di usia di bawah 18 tahun. Aturan ini sebelumnya telah berhasil membawa Veda Ega Pratama debut di Moto3 saat berusia 17 tahun.

Ramadhipa, yang kini berusia 16 tahun dan akan berulang tahun 17 pada Desember mendatang, secara dinilai sudah memiliki kesiapan mental dan fisik. Ia bahkan sudah meraih kemenangan pertama di Red Bull Rookies Cup pada Race 2 di Sirkuit Jerez, Spanyol, serta menang di Moto3 Junior di Sirkuit Estoril, Portugal, Minggu (14/6/2026). Kemenangan-kemenangan ini dianggap sebagai bukti kemampuannya bersaing di level kompetisi yang lebih tinggi.

Dengan manajer baru yangBeenit pengalaman di MotoGP, Ramadhipa希望能够 ikut jejak Veda Ega Pratama dan Mario Aji yang sudah中间 juga fitness dla peralihan ke kelas Moto3 dan langkah selanjutnya adalah MotoGP. Lapisan dukungan, termasuk dari komunitasbsp dan Badan Pegiat Olahraga Nasional, semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu harapan baru bagi balap motor Indonesia di forum Dunia.

Meski semakin banyak pembalap muda Indonesia menembus ajang internasional, Rambhadipa menunjukkan kombinasi usia muda, hasil kompetitif, dan mental kuat yang dibutuhkan untuk bersaing di seri MotoGP. Dari sisi teknis, ia dikenal memiliki gaya balap yang lembut namun efektif, sebuah keunggulan di trek yang beragam. Kemenangan di dua ajang berbeda juga menunjukkan adaptability tinggi. Ke depannya, fokusnya adalah konsisten masuk tiga besar di kedua kompetisi guna memastikan qualifying ke Moto3 dengan usia masih di bawah 18 tahun.

Atas capaian ini, hiburan dan harapan di tengah publik untuk menyaksikan/wave kehadiran pembalap Indonesia di level MotoGP semakin besar. Bagi Ramadhipa, ini bukan sekadar prestasi pribadi, tapi juga bagian dari upaya meningkatkan derajat balap motor Indonesia di panggung internasional. Dengan masa depan yang cerah di depannya, semua komponen penyokong diharapkan dapat terus memberikan dukungan agar ia dapat memaksimalkan potensinya ke level yang lebih tinggi





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