Muhaimin Iskandar Dorong Penguatan Koperasi: Motor Penggerak Ekonomi Nasional

Menko Koordinator Bidang Perekonomian, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, sebagai motor penggerak ekonomi nasional untuk mencapai kemandirian pangan dan energi. Koperasi diharapkan mampu bersaing di pasar global dan berperan dalam penyaluran barang, penyerapan hasil produksi, serta pengentasan kemiskinan.

Menko Koordinator Bidang Perekonomian, Muhaimin Iskandar , menekankan pentingnya penguatan kelembagaan koperasi dalam menghadapi persaingan pasar global. Pernyataan ini disampaikan pada tanggal 13 April 2026 di Jakarta, dengan fokus utama pada Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak utama ekonomi nasional . Cak Imin, demikian sapaan akrabnya, menggarisbawahi bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk mengisi potensi ekonomi nasional di tengah tantangan dan kebuntuan global.

Beliau menegaskan bahwa koperasi harus siap bersaing dan memainkan peran strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Audiensi yang dilakukan menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat peran koperasi, khususnya Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, dalam berbagai aspek ekonomi. Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi wadah distribusi barang, tetapi juga sebagai penyerap hasil produksi masyarakat, sekaligus sebagai instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Cak Imin menjelaskan bahwa penguatan koperasi sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, kemandirian pangan, serta kemandirian energi. Koperasi diharapkan mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Ia menekankan bahwa Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih harus menjadi kekuatan penggerak ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan koperasi sebagai instrumen penting dalam penyaluran barang bersubsidi dan kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, koperasi juga diarahkan untuk berperan sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan dari berbagai sektor, mulai dari pangan, peternakan, hortikultura, hingga kerajinan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa dan kelurahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol pada tahun yang sama, dengan koperasi sebagai salah satu solusi utama. Arahan dari Menko Pemberdayaan Masyarakat, yang disampaikan melalui berbagai kesempatan, menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penting dalam distribusi dan penyerapan hasil produksi masyarakat. Ferry, seorang pejabat terkait, menyampaikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi sukses dan berperan penting dalam penyaluran barang-barang, baik yang bersubsidi maupun kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, koperasi juga didorong untuk menjadi off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan. Hal ini mencakup berbagai komoditas seperti tanaman pangan, peternakan, hortikultura, buah-buahan, sayuran, dan kerajinan. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat lokal. Keterlibatan aktif koperasi dalam berbagai sektor ekonomi diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Melalui penguatan kelembagaan dan peran strategis koperasi, pemerintah optimis dapat mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.





