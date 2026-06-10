Pertamina Patra Niaga meningkatkan harga jual BBM non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Mufti mengecam keputusan tersebut karena diambil sembunyi-sembunyi dan tidak ada komunikasi yang memadai.

Mufti mengecam keputusan Pertamina meningkatkan harga Pertamax tanpa melibatkan DPR . Menurut Mufti, keputusan tersebut diambil sembunyi-sembunyi dan tidak ada komunikasi yang memadai. Mufti juga mengingatkan bahwa kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat harus diambil dengan melibatkan DPR sebagai representasi rakyat.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga telah meningkatkan harga jual BBM non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Mulai hari ini, harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp16.250/liter, dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik menjadi Rp17.000/liter. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Pertamina Patra Niaga masih meninjau penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green di tengah kenaikan harga BBM lainnya. Krisis ekonomi Indonesia terus berkembang, dengan konsumsi BBM jenis bensin meningkat selama Ramadan dan Idulfitri 2026. BPH Migas memastikan stok energi nasional tetap aman di atas 20 hari. Warga Lubuk Basung, Agam, kesulitan mencari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax akibat kelangkaan BBM yang dipicu habisnya kontrak salah satu SPBU dengan PT Pertamina.

Beredar kabar harga BBM bakal mengalami kenaikan per 1 April 2026. Salah satunya Pertamax yang naik menjadi Rp17.850 per liter





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Pertamina Pertamax Harga BBM Krisis Ekonomi DPR

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