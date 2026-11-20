PT MUF berhasil meraih Liputan6 Good Impact Award 2026 melalui program MUF Peduli yang meningkatkan literasi keuangan dan memberdayakan UMKM.

PT MUF berhasil meraih pengakuan signifikan melalui Liputan6 Good Impact Award 2026 atas kontribusi nyata dalam bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan pembiayaan ini menonjol melalui program MUF Peduli yang secara agresif meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Langkah ini langsung menekan risiko gagal bayar kredit dan melindungi masyarakat dari penipuan finansial digital. Program ini juga memberdayakan pendidikan vokasi serta aksi lingkungan jangka panjang.

Dampak Literasi Keuangan Terhadap Risiko Kredit

PT MUF berhasil menekan risiko gagal bayar dan melindungi masyarakat dari penipuan digital melalui MUF Peduli. Program literasi keuangan ini terbukti efektif mengurangi risiko gagal bayar kredit bagi perusahaan pembiayaan. Selain itu, program ini melindungi masyarakat luas dari praktik penipuan finansial digital yang semakin marak. Dapot Parasian S Sinaga selaku Plt Direktur Utama PT MUF menekankan bahwa peningkatan literasi keuangan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Ia menyatakan bahwa masih banyak peluang bagi perusahaan untuk berkontribusi meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pelayanan keuangan. Komitmen PT MUF tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis, tetapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa dalam aspek literasi keuangan. Perusahaan memiliki unit khusus yang secara konsisten fokus pada kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Dukungan terhadap inisiatif Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui edukasi masyarakat di berbagai wilayah secara online maupun offline. Konsistensi ini bertujuan agar semakin banyak masyarakat yang teredukasi mengenai sistem dan layanan keuangan sepanjang tahun.

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Konfirmasi Liputan6 Good Impact Award 2026

Liputan6 Good Impact Award 2026 mengapresiasi korporasi, instansi, dan tokoh yang berkontribusi terhadap dampak sosial dan lingkungan. Program keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kriteria utama dalam ajang apresiasi ini. Kegiatan ini bertujuan mengapresiasi perempuan dan lembaga inspiratif serta mengamplifikasi kisah keberhasilan mereka. Wadah kolaborasi pemangku kepentingan disediakan untuk memperluas dampak positif yang sudah ada. Penghargaan tersebut dibagi ke dalam dua kategori utama yaitu Anugerah Perempuan Hebat 2026 dan Anugerah Berdampak. Proses seleksi melibatkan verifikasi redaksi Liputan6.com berdasarkan kriteria dampak, inovasi, keberlanjutan, serta inspirasi.

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Peserta Lainnya dalam Kategori Dampak

Menteri Dalam Negeri memenangkan kategori Dampak Transformasi Layanan Publik dan Tata Kelola Terbaik. Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem memberikan dampak pada kepastian anggaran negara yang turun ke tingkat desa. Anggaran tersebut benar-benar terkonversi menjadi infrastruktur dasar seperti air bersih, jalan desa, dan posyandu. Program Pahlawan Ekonomi Nusantara mengubah paradigma kebijakan sosial dari konsumtif menjadi produktif. Puluhan ribu wirausaha baru tercipta dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Dewan Perwakilan Rakyat RI memenangkan kategori Dampak Pengawasan Layanan Publik dan Perlindungan Terbaik. Penguatan pengawasan dilakukan melalui Panitia Khusus sepanjang periode 2025-2026. Fungsi pengawasan diarahkan pada perbaikan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi juga menjadi fokus utama pengawasan. PT Bank Negara Indonesia memenangkan kategori Dampak Inklusi Ekonomi dan Pemberdayaan Kelompok Rentan. Program Rumah BUMN memastikan pendampingan kurasi produk dan akses pemasaran jangka panjang. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten memenangkan kategori Program UMKM dan Kewirausahaan Terbaik. BJB Entrepreneur Hub Finance mengubah UMKM dari sekadar penerima pembiayaan menjadi pelaku usaha mandiri. Program KlusterkuHidupku memberdayakan UMKM berdasarkan kesamaan sektor produksi dan kedekatan sosial. Pendampingan, pelatihan, dan akses pembiayaan seperti KUR menjadi fokus utama program ini. Digitalisasi pembayaran dan jaringan pemasaran membantu pelaku usaha naik kelas secara signifikan.