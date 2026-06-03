MSI Prestige 14 Evo: Laptop Ultraportable dengan Sertifikasi Intel Evo untuk Profesional dan Kreator Konten

Ulasan lengkap MSI Prestige 14 Evo, laptop ultraportable dengan sertifikasi Intel Evo yang menawarkan performa responsif, baterai tahan lama, dan konektivitas cepat. Tersedia dalam berbagai varian prosesor, RAM, warna, dan pilihan layar IPS atau OLED, cocok untuk profesional, pelajar, dan kreator konten yang bergerak aktif.

Laptop ini dirancang khusus untuk para profesional, pelajar, dan kreator konten yang membutuhkan perangkat dengan mobilitas tinggi tanpa mengorbankan performa. Dengan sertifikasi Intel Evo , pengguna dijamin mendapatkan pengalaman komputasi yang responsif, daya tahan baterai yang panjang, dan konektivitas nirkabel super cepat.

MSI Prestige 14 Evo adalah perpaduan sempurna antara keindahan dan kekuatan. Berikut ulasan selengkapnya, dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber pada Rabu (3/6/2026). MSI Prestige 14 Evo hadir dengan serangkaian fitur unggulan dan spesifikasi teknis yang impresif, terutama pada model-model terbarunya seperti B13M dan AI+ Evo C2VM. Varian ini menonjol dengan desain tipis dan ringan, dengan ketebalan bervariasi antara 15.9 mm hingga 18.95 mm tergantung generasi, serta bobot yang ringan untuk kemudahan transportasi.

Spesifikasi dimensi contoh pada model B13M adalah 314 x 227.5 x 17.9 mm, sementara untuk seri A11M/A12M adalah 319 x 219 x 15.9 mm, dan AI+ Evo memiliki ketebalan 18.95 mm. Konektivitas modern menjadi salah satu keunggulan utama, dilengkapi dengan dua port Thunderbolt 4 yang mendukung DisplayPort dan Power Delivery 3.0, serta satu port USB Type-A 3.2 Gen 2 pada model B13M atau USB 3.2 Gen 1 pada model A11M/A12M. Laptop ini juga menyediakan koneksi nirkabel stabil dengan dukungan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3, menjamin koneksi cepat dan tanpa gangguan.

MSI Prestige 14 Evo tersedia dalam beberapa varian konfigurasi prosesor, RAM, dan penyimpanan, dengan harga yang bervariasi di Indonesia. Varian warna meliputi Carbon Gray, Rose Pink, Pure White, Urban Silver, dan Blue Stone, memberikan pilihan estetika bagi pengguna. Perbandingan dengan kompetitor di segmen ultraportable menunjukkan keunggulan MSI dalam hal layar, keyboard yang nyaman, ketahanan bodi, danrange port yang lengkap. Produk ini dapat ditemukan di toko resmi MSI, retailer elektronik, atau platform e-commerce dengan promo dan cicilan 0%.

Sertifikasi Intel Evo menjadi jaminan untuk performa responsif, baterai tahan hingga 9 jam untuk penggunaan ringan, dan konektivitas cepat. Untuk model tertinggi AI+ Evo C2VM, didukung prosesor Intel Core Ultra 7 dan grafis Intel Arc GPU, menjangkau kebutuhan kreator konten dan profesional. Pilihan layar antara panel 14 inci FHD+ IPS-Level 100% sRGB atau 2.8K OLED 120Hz 100% DCI-P3 memberikan akurasi warna tinggi untuk desain dan multimedia.

Kapasitas baterai maksimal mencapai 90 Whr, dan port Thunderbolt 4 memungkinkan pengisian cepat dan koneksi perangkat eksternal. Secara keseluruhan, MSI Prestige 14 Evo menawarkan kombinasi optimal antara mobilitas, performa, dan estetika untuk berbagai kebutuhan pengguna





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