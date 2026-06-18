MSCI Tegaskan Tantangan Investabilitas Pasar Modal Indonesia

MSCI menekankan batasan akses dan transparansi pasar modal Indonesia, mempengaruhi persepsi investor asing dengan isu data bahasa Inggris, peminjaman saham terbatas, dan pasar valuta asing domestik yang masih belum efisien.

MSCI terus memasukkan Indonesia ke dalam daftar pasar berkembang di laporan Tinjauan Aksesibilitas Pasar Global MSCI 2026, tetapi sekaligus menyoroti sejumlah tantangan yang menghambat daya tarik pasar modal negara ini bagi investor asing.

Di antara hal-hal yang menjadi perhatian utama MSCI meliputi persepsi investor terhadap kemampuan untuk berinvestasi di Indonesia, kurangnya transparansi struktur kepemilikan saham, serta adanya indikasi perdagangan yang terkoordinasi yang dapat memengaruhi pembentukan harga saham secara wajar. Penilaian ini disokong oleh data observasi MSCI terhadap praktik-praktik pasar serta interaksi antara pelaku pasar domestik dan internasional. Salah satu isu yang paling mendesak adalah kekurangan informasi yang dapat diakses dalam bahasa Inggris.

MSCI menekankan bahwa data perusahaan terdaftar serta informasi pasar saham Indonesia tidak selalu tersedia secara lengkap dalam format bahasa Inggris. Hal ini menahan investasi asing karena para investor internasional mempertimbangkan kebutuhan akan data yang jelas dan mudah dipahami sebelum membuat keputusan. Selain itu, struktur kepemilikan saham di beberapa perusahaan publik masih kurang transparan.

MSCI menghitung bahwa investor internasional sering kali tidak dapat mengidentifikasi pemegang saham utama atau komposisi kepemilikan yang mendasari nilai saham, yang dapat menimbulkan risiko terkait likuiditas dan tata kelola perusahaan. Masalah lain yang ditekankan dalam laporan MSCI adalah keterbatasan akses ke pasar valuta asing. Indonesia masih belum memiliki pasar valuta asing offshore yang efisien, sehingga perdagangan mata uang asing sering kali harus melewati jalur domestik yang dibatasi.

Pembatasan ini termasuk keharusan agar transaksi valuta asing dikaitkan dengan transaksi efek, dan fakta bahwa fasilitas overdraft tidak diizinkan dalam sistem penyelesaian transaksi domestik. Selain itu, transfer aset secara in‑kind atau tanpa transaksi tunai hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, sehingga mengurangi fleksibilitas bagi investor asing yang berusaha mengoptimalkan portofolio. Di bidang perdagangan sekuritas, MSCI mencatat bahwa mekanisme peminjaman saham atau stock lending telah diimplementasikan namun masih terbatas pada saham tertentu dan kontrak dengan tenor maksimum 90 hari.

Selanjutnya, trading short selling di Indonesia masih dikenakan sejumlah pembatasan, termasuk batasan volume penjualan dan kewajiban membayar margin tertentu. Pembatasan ini dianggap mengurangi likuiditas pasar dan dapat menghasilkan volatilitas berlebih khususnya pada waktu berita atau peristiwa ekonomi makro. Walaupun status Indonesia tetap sebagai bagian dari kelompok pasar berkembang, MSCI menurunkan penilaian pada aspek Information Flow dari tanda plus menjadi tanda minus. Perubahan ini mencerminkan kekhawatiran yang meningkat terhadap kurangnya transparansi dan akses data bagi investor global.

MSCI berharap bahwa perbaikan struktural yang menyeluruh, termasuk modernisasi pasar valuta asing, penyediaan data dalam bahasa Inggris, serta reformasi regulasi terkait stock lending dan short selling, dapat meningkatkan skor aksesibilitas pasar Indonesia. Diharapkan langkah-langkah tersebut tidak hanya meningkatkan persepsi risiko pada pasar modal, tetapi juga membuka peluang bagi lebih banyak aliran investasi asing ke Indonesia di masa depan





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