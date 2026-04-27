MSCI Akui Kemajuan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengakui kemajuan signifikan dalam agenda reformasi integritas pasar modal Indonesia. Reformasi ini mencakup transparansi kepemilikan saham, pengungkapan konsentrasi kepemilikan, perluasan klasifikasi investor, dan perubahan peraturan *free float*. Dampak dari reformasi ini diperkirakan akan mempengaruhi komposisi indeks MSCI dan FTSE Russell.

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) baru-baru ini mengumumkan hasil positif dari pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International ( MSCI ) yang berlangsung minggu lalu. Pertemuan tersebut menunjukkan pengakuan signifikan dari MSCI terhadap kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam agenda reformasi integritas pasar modal.

Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, menegaskan bahwa seluruh agenda reformasi telah diselesaikan pada bulan Maret lalu. Reformasi ini mencakup beberapa aspek krusial, termasuk peningkatan transparansi kepemilikan saham yang melebihi 1 persen, kewajiban pengungkapan saham dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi, perluasan klasifikasi investor untuk menjangkau lebih banyak peserta pasar, dan perubahan mendasar pada peraturan *free float* yang mengatur jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar.

Hasan menjelaskan bahwa implementasi reformasi ini, terutama peningkatan transparansi, berpotensi memicu perubahan dalam komposisi bobot saham dan saham-saham yang termasuk dalam indeks MSCI dan FTSE Russell dalam jangka pendek. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari informasi yang lebih akurat dan komprehensif yang kini tersedia bagi investor global. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelumnya telah mengidentifikasi sembilan saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan yang signifikan.

Menariknya, dua dari sembilan saham tersebut, yaitu PT Dian Swastika Sentosa Tbk (DSSA) dan PT Barito Renewables Energy (BREN), saat ini tercatat dalam indeks MSCI. Namun, Hasan meyakinkan bahwa pasar telah mengantisipasi potensi perubahan ini. Investor telah merespons secara proaktif terhadap saham-saham yang diperkirakan akan terpengaruh, menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh BEI telah diterima dan dipahami dengan baik oleh pelaku pasar. Respons awal ini mengindikasikan kedewasaan pasar dan kemampuan investor untuk menyesuaikan strategi mereka berdasarkan informasi yang tersedia.

Siklus tinjauan periodik MSCI akan mencapai puncaknya pada tanggal 12 Mei mendatang, di mana valuasi terhadap indeks saham Indonesia akan ditetapkan. Pengumuman resmi mengenai klasifikasi pasar saham Indonesia akan menyusul pada bulan Juni. Proses ini sangat penting karena klasifikasi MSCI memiliki dampak besar pada arus modal asing yang masuk ke Indonesia. Peningkatan klasifikasi dapat menarik lebih banyak investor institusi global, sementara penurunan klasifikasi dapat menyebabkan *capital outflow*.

OJK terus berupaya untuk memastikan bahwa reformasi yang telah dilakukan dapat meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor internasional. Selain itu, OJK juga berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas reformasi ini, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang lebih transparan, efisien, dan berintegritas, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Reformasi ini bukan hanya tentang memenuhi standar internasional, tetapi juga tentang membangun kepercayaan investor dan menciptakan lingkungan investasi yang kondusif.

Keberhasilan reformasi ini akan menjadi bukti komitmen Indonesia untuk mengembangkan pasar modal yang modern dan kompetitif





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bocoran Jersey Ketiga dan Edisi Suporter Timnas IndonesiaCEO Kelme Indonesia, Kevin Wijaya, memastikan pihaknya akan menambah lini produk untuk Timnas Indonesia.

Read more »

Padahal Belum Apa-apa, Pelatih Thailand Sudah Akui Timnas Indonesia Beda ‘Level’ Jelang Piala Asia 2027Berita Padahal Belum Apa-apa, Pelatih Thailand Sudah Akui Timnas Indonesia Beda ‘Level’ Jelang Piala Asia 2027 terbaru hari ini 2026-04-26 12:42:33 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Kementerian PPPA Akui 44 Persen Day Care Indonesia IlegalMayoritas layanan penitipan dan perawatan anak atau day care di Indonesia ternyata belum punya kualitas dan layanan memadai.Data Kementerian Pemberdayaan

Read more »

OJK Ungkap Bahasan Saat Bertemu Pimpinan MSCI di ASOJK mengungkap hasil pertemuan dengan MSCI, yang mengapresiasi reformasi pasar modal Indonesia.

Read more »

OJK: MSCI Akui Keberhasilan Reformasi Pasar Modal IndonesiaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

OJK Blak-blakan Usai Bertemu MSCI, Singgung Reformasi Pasar ModalOJK terima respons positif dari MSCI usai sukses jalankan reformasi pasar modal. Transparansi kepemilikan saham & aturan free float jadi kunci penilaian global.

Read more »