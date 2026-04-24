MRT Jakarta Permudah Pembayaran dengan Beragam Opsi Digital

MRT Jakarta mengintegrasikan berbagai metode pembayaran digital seperti kartu uang elektronik, aplikasi MyMRTJ dengan QRIS dan e-wallet, QRIS Tap NFC, dan paylater untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. Layanan tetap berjalan sesuai standar operasional dengan fokus pada keselamatan dan keandalan.

PT MRT Jakarta terus berupaya meningkatkan kemudahan dan fleksibilitas dalam sistem pembayaran layanan kereta api mereka. Terbaru, berbagai opsi pembayaran digital telah diintegrasikan, termasuk penggunaan kartu uang elektronik dari berbagai bank, aplikasi MyMRTJ yang dilengkapi dengan fitur QRIS dan e-wallet, teknologi QRIS Tap berbasis NFC yang memungkinkan pembayaran dengan sentuhan, serta opsi pembayaran digital seperti paylater yang terintegrasi langsung dalam aplikasi MRT Jakarta.

Mega, dari pihak MRT Jakarta, menegaskan bahwa proses tap in dan tap out di gerbang penumpang akan tetap menjadi prosedur standar, baik saat memasuki maupun meninggalkan stasiun. Hal ini memastikan kelancaran dan keamanan transaksi bagi seluruh pengguna. Selain kemudahan pembayaran, MRT Jakarta juga berkomitmen untuk menjaga standar operasional layanan. Keandalan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna tetap menjadi prioritas utama selama masa penerapan tarif khusus dan integrasi sistem pembayaran baru ini.

Persiapan operasional yang matang juga telah dilakukan untuk mengantisipasi potensi peningkatan jumlah penumpang di seluruh stasiun dan kereta. Langkah ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik sebagai solusi mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan. Peningkatan penggunaan MRT Jakarta menunjukkan tren positif, dengan jumlah penumpang mencapai 3.638.751 pada periode Maret 2026, atau rata-rata 117.379 penumpang setiap harinya. Integrasi pembayaran digital ini diharapkan dapat semakin menarik minat masyarakat untuk menggunakan MRT Jakarta.

