MR.D.I.Y. Indonesia dan Rekosistem Luncurkan Waste Station di MRT Blok M Jakarta

PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) melalui MR.D.I.Y. Indonesia meluncurkan Waste Station di MRT Blok M Jakarta pada 24 April 2026. Kolaborasi dengan Rekosistem ini bertujuan untuk mengatasi isu lingkungan dengan menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang fungsional bagi penumpang MRT dan pengunjung area Blok M. Waste Station ini mampu menampung hingga 150 kg sampah anorganik per hari dan memberikan insentif berupa poin yang dapat ditukarkan menjadi saldo dompet digital. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari program Recycle Dropbox yang telah tersedia di 52 toko di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Desain unit Waste Station dirancang oleh seniman visual Wulang Sunu dengan motif yang merepresentasikan tiga pilar MR.D.I.Y. Untuk Indonesia: Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, Pemberdayaan Usaha Lokal, dan Keberlanjutan Lingkungan. Melalui kolaborasi ini, MR.D.I.Y. Indonesia dan Rekosistem berharap dapat menjangkau masyarakat di titik-titik strategis di Jakarta dan mendorong kebiasaan pemilahan sampah dari sumber.

PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) melalui MR.D. I.Y. Indonesia secara resmi meluncurkan Waste Station di MRT Blok M Jakarta pada 24 April 2026, sebagai langkah konkret dalam mengatasi isu lingkungan.

Kolaborasi strategis dengan Rekosistem ini hadir sebagai solusi fungsional bagi lebih dari 120 ribu penumpang MRT dan pengunjung area Blok M setiap hari. Rika Juniaty Tanzil, Chief Financial Officer MR.D. I.Y. Indonesia, menekankan bahwa Waste Station merupakan kelanjutan dari inisiatif Recycle Dropbox yang telah tersedia di 52 toko di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Program ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah secara bertanggung jawab, terutama di titik-titik publik dengan mobilitas tinggi seperti MRT Blok M. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, hingga akhir 2025, sampah yang belum terkelola di Indonesia mencapai 109.092 ton per hari, dengan Jakarta sendiri menghasilkan 7.100-8.000 ton sampah setiap harinya. Sejalan dengan gerakan pemilahan sampah yang didorong oleh pemerintah, kehadiran Waste Station di ruang publik menjadi sangat relevan dan mendesak.

Waste Station yang dikembangkan bersama Rekosistem mampu menampung hingga 120-150 kg sampah anorganik per hari. Masyarakat yang menyetorkan sampah anorganik yang telah dipilah melalui fasilitas ini akan mendapatkan poin melalui aplikasi Rekosistem, yang dapat ditukarkan menjadi saldo dompet digital. Ini menjadikan pilah sampah bukan hanya tindakan bertanggung jawab, tetapi juga menguntungkan. Sepanjang 2025, MR.D.

I.Y. Indonesia telah mencatat sejumlah capaian lingkungan yang signifikan, termasuk 2.445 kg sampah terkumpul dari Recycle Dropbox dan aksi bersih pantai di Bulukumba, 84 ton limbah karton dimanfaatkan kembali dalam operasional logistik, 10 bank sampah diperkuat di Jabodetabek, dan 300 bibit pohon ditanam di Taman Hutan Raya Banten. Rika menjelaskan bahwa Waste Station ini berbeda dari inisiatif serupa karena pendekatan yang menggabungkan infrastruktur, teknologi, dan seni.

Desain unitnya dirancang oleh Wulang Sunu, seniman visual asal Yogyakarta, dengan motif yang merepresentasikan tiga pilar MR.D. I.Y. Untuk Indonesia: Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, Pemberdayaan Usaha Lokal, dan Keberlanjutan Lingkungan. Waste Station ini bukan hanya solusi untuk mengelola sampah dengan bijak, tetapi juga pernyataan visual tentang nilai-nilai Perseroan di ruang publik.

Melalui kolaborasi ini, kami bisa menjangkau masyarakat di titik yang paling strategis di Jakarta. Rommel PP Pasaribu, Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data, dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, memberikan apresiasi kepada MR.D. I.Y. Indonesia dan Rekosistem atas inisiatif pembangunan Waste Station ini sebagai contoh konkret kolaborasi multipihak dalam mendukung Gerakan Memilah Sampah dari sumber.

Semoga inisiatif kolaboratif ini menjadi inspirasi dan pemantik bagi pihak-pihak lain, baik sektor swasta, pelaku industri, maupun komunitas, untuk ikut bergerak bersama. Muchamad Ikhsan Destian dari Pandawara Group menambahkan bahwa sampah adalah cermin dari kebiasaan, dan Waste Station ini adalah langkah konkret dalam mengubah pola pikir masyarakat tentang pengelolaan sampah





